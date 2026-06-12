Utbildningsplanerare till Roslagsbanan
Transdev Sverige AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-12
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Om tjänsten Vill du arbeta i en central och viktig roll där du bidrar till att säkerställa hög kvalitet i utbildningsverksamheten? Har du ett strukturerat arbetssätt, god analytisk förmåga och trivs i en samordnande roll? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som Utbildningsplanerare hos oss ansvarar du för att planera och samordna återkommande utbildningar med hög kvalitet, kostnadseffektivitet och i linje med verksamhetens övergripande mål. Du har en nyckelroll i planeringsprocessen och arbetar nära andra planeringsfunktioner samt affärens instruktörer.
Du säkerställer att rätt resurser finns på plats och att planeringen sker i enlighet med gällande lagar, avtal och interna riktlinjer. Rollen innebär ett stort ansvar och kräver att du har ett helhetsperspektiv och bidrar aktivt till slutresultatet. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Planera och schemalägga utbildningar utifrån verksamhetens behov och resurser
Säkerställa rätt bemanning av instruktörer och hantera löpande förändringar
Samarbeta nära övriga planeringsfunktioner och bidra med analyser och underlag
Ansvara för utbildningsadministration kopplad till planering
Arbeta med ett kostnads- och kvalitetsperspektiv i planeringen
Koordinera instruktörsträffar och vid behov stötta affärens planeringsfunktioner
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trivs i en roll där planering och samordning står i centrum. Du har en god förmåga att arbeta metodiskt och noggrant, samtidigt som du håller tempo och levererar mot uppsatta deadlines.
Du är en person som snabbt kan sätta dig in i komplexa samband, analysera och hitta smarta lösningar som skapar värde för verksamheten. Din analytiska förmåga gör att du kan utvärdera arbetssätt och kontinuerligt bidra till förbättringar och optimering.
Du har en god förståelse för regelverk, avtal och lagstiftning och känner dig trygg i att arbeta inom dessa ramar. Vidare har du en god systemvana, särskilt inom Excel och planeringsverktyg, och använder dessa som ett naturligt stöd i ditt arbete.
Som person är du kommunikativ och relationsskapande. Du samarbetar effektivt med olika funktioner och bygger förtroende i dina kontakter. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från kollektivtrafikbranschen eller en liknande planeringsroll, där du fått med dig en förståelse för verksamhetens krav och förutsättningar.
Vi erbjuder
Du erbjuds en bred och spännande roll med många kontaktytor hos ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Våra värderingar "Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel", styr vår vardag och du blir en viktig resurs i det arbetet. Du rapporterar till Planeringschefen.
Du erbjuds en marknadsmässig lön med ett förmånspaket som inkluderar pensionsplan enligt ITP. Du får även ett gruppförsäkringspaket och friskvårdsbidrag.
Mer om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Transdev vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Vi sköter processen löpande och kan komma att stänga annonsen innan sista ansökningsdag.
Har Du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Azadeh Faranghi, azadeh.farhangi@transdev.se
. Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Omfattning: Heltid Placeringsort: Stockholm Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning Startdatum: Enligt överenskommelse
Om oss Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare möjliggör 10 miljoner dagliga resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik – för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879062-2049637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://jobb.transdev.se
Drottning Kristinas väg 1 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
9960585