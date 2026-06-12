Anläggningsmedarbetare Södra Skåne
Ncc Aktiebolag / Anläggningsarbetarjobb / Malmö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Malmö
2026-06-12
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Nu söker vi nya medarbetare till Civil South!
Vill du vara med och bygga framtidens samhälle tillsammans med ett av Nordens ledande byggföretag?
Är du rätt person för tjänsten erbjuder vi dig ett jobb där arbetsmiljö och laganda står i fokus!
Om vår verksamhet
I södra Skåne fortsätter marknaden att utvecklas positivt och orderingången är stabil. Våra projekt spänner över allt från större anläggningsentreprenader till löpande arbeten inom ramavtal och mindre lokala uppdrag. Samtidigt driver vi byggnationen av den nya kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg, vilket är ett av våra större pågående projekt i regionen.
Tjänsten som Väg- och anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare hos oss kommer du att arbeta i olika projekt inom mark, anläggning och infrastruktur vilket främst innebär med VA-, exploaterings-, grundläggnings- och/eller finplaneringsarbeten.
Arbetsuppgifterna varierar och utförs såväl självständigt som i små eller stora lag.
Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom brett mark- och anläggningsarbete och/eller inom rörläggning/VA. Yrkesbevis som Väg- och anläggningsarbetare är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, ansvarsfull och tycker om när mycket händer. Du gillar att jobba tillsammans med andra men kan även arbeta självständigt när så krävs.
Du har en bra kommunikativ förmåga och behärskar svenska i tal och skrift. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Respekt och Tillit.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar provanställning. Arbetsområdet är primärt södra Skåne med omnejd med närområde. Resor inom verksamhetsområdet förekommer och B-körkort är ett krav.
I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
Vi erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Har du frågor är du välkommen att kontakta HR Specialist Åsa Hammarberg på 070-674 98 04. Sista ansökningsdag är den 2 augusti 2026, men urval och tillsättning kan ske löpande så ansök därför så snart som möjligt.
Under veckorna 28-31 tar vi sommarledigt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Hyllie Boulevard (visa karta
)
216 26 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Cornelia Fägerlind 0702518348 Jobbnummer
9960588