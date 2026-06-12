Leg. läkare - utvecklande uppdrag i hela Sverige

Agito Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-06-12


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Vi söker legitimerade läkare till uppdrag inom:

Primärvård och slutenvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Psykiatri och andra verksamhetsområden

Uppdragen anpassas efter din erfarenhet och dina utvecklingsmål.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Profil
Legitimerad läkare

Erfarenhet från kliniskt arbete i Sverige

Intresse av att utvecklas vidare i din yrkesroll

God samarbetsförmåga och ansvarstagande

Vi erbjuder
Varierade uppdrag som stärker din kliniska bredd

Möjlighet att prova olika verksamheter

Personlig kontakt med dedikerad konsultchef

Konkurrenskraftiga villkor

Praktiskt stöd vid behov (resa och boende)

Om Agito
Agito är en etablerad partner inom vårdbemanning med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära våra konsulter och stöttar dig i din utveckling, med kvalitet, kontinuitet och trygghet i varje steg.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, vi arbetar löpande med urval. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896939-2049638".

Arbetsgivare
Agito Sverige AB (org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9960586

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