Leg. läkare - utvecklande uppdrag i hela Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade läkare till uppdrag inom:
Primärvård och slutenvård
Kommunal hälso- och sjukvård
Psykiatri och andra verksamhetsområden
Uppdragen anpassas efter din erfarenhet och dina utvecklingsmål.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Legitimerad läkare
Erfarenhet från kliniskt arbete i Sverige
Intresse av att utvecklas vidare i din yrkesroll
God samarbetsförmåga och ansvarstagande
Vi erbjuder
Varierade uppdrag som stärker din kliniska bredd
Möjlighet att prova olika verksamheter
Personlig kontakt med dedikerad konsultchef
Konkurrenskraftiga villkor
Praktiskt stöd vid behov (resa och boende)
Om Agito
Agito är en etablerad partner inom vårdbemanning med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära våra konsulter och stöttar dig i din utveckling, med kvalitet, kontinuitet och trygghet i varje steg.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, vi arbetar löpande med urval. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896939-2049638". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9960586