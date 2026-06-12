Installerande CI-tekniker
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2026-06-12
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CI-tekniker till SM Smart Teknik i Stockholm
Skapa morgondagens smarta hem i Stockholms mest exklusiva miljöer
Är du en passionerad tekniker som brinner för ljud, bild, styrsystem, nätverk och smart teknik av högsta kvalitet? Vill du arbeta i ett snabbt växande företag där noggrannhet och teknisk expertis står i centrum? SM Smart Teknik AB söker nu en självgående CI-tekniker för installation, konfigurering och driftsättning av exklusiva lösningar inom Residential och Custom Integration.
SM Smart Teknik AB
SM Smart Teknik AB är en ledande aktör inom avancerade smarta hem, fastighetsautomation och säkerhetsteknik. Företaget arbetar med allt från privata premiumkunder till offentliga lokaler och företag. Mottot är att översätta visioner till verklighet, från första kontakt till färdig installation.
Du utgår från företagets kontor i Bromma och arbetar i projekt i Stockholm med omnejd. Läs mer: https://www.smartteknik.nu/
Smart Teknik arbetar med marknadens bästa produkter och tekniskt avancerade lösningar där funktion möter estetik. Här får du möjlighet att utvecklas i en professionell och kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor.
Rollen: Installation och driftsättning i premiumsegmentet
Som CI-tekniker hos Smart Teknik har du en nyckelroll i att förvandla exklusiva bostäder till smarta hem. Du ansvarar för hela kedjan från fysisk installation till avancerad konfigurering, driftsättning, testning och överlämning till kund.
Ansvarsområden:
• Systemkonfigurering: Driftsättning och konfigurering av styrsystem som KNX, Control4, Crestron och Lutron med flera.
• High-end audio: Installation och injustering av multiroom-system med märken som Amina, Sonance, K-array och Focal.
• Bild och hemmabio: Installation, kalibrering och felsökning av hemmabiosystem, skärmar och projektorer.
• Nätverk och infrastruktur: Konfigurering och felsökning av nätverk samt kontaktering av kablage och rackbyggnation.
• Integrationer: Samordning av ljud, bild, belysning, klimat, nätverk och säkerhetsfunktioner till en helhetslösning.
• Kvalitetssäkring: Du säkerställer att varje installation håller högsta möjliga kvalitet och genomför självkontroller före överlämning.
• Kundkontakt: Du hanterar kunder i premiumsegmentet med social finess, tydlighet och pedagogik.
Din profil: Självgående, noggrann och tekniskt passionerad
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och motiveras av att installera, optimera och leverera lösningar med hög finish. Du har erfarenhet av avancerade installationer och är van att arbeta i miljöer med höga krav på funktion, estetik och detaljer.
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet av installation inom Residential, Custom Integration eller motsvarande teknikområde.
• Har god teknisk förståelse för exempelvis KNX, Control4, Crestron, Lutron, nätverk, AV och rackmiljöer.
• Är självgående, lösningsorienterad och tar fullt ägarskap för dina projekt.
• Är noggrann och har ett öga för detaljer, både vad gäller ljud, bild, kabeldragning och fysisk installation.
• Har B-körkort.
• Kommunicerar väl på svenska och engelska.
Då vi arbetar med säkerhetslösningar i känsliga miljöer kan en säkerhetsprövning komma att genomföras innan anställning.
SM Smart Teknik erbjuder:
• Utmanande projekt: Du arbetar med exklusiva och tekniskt avancerade installationer i premiumsegmentet.
• Kompetensutveckling: Vi investerar i våra medarbetare och erbjuder löpande utbildning och certifieringar.
• Utrustning och förmåner: Marknadsmässig lön, tjänstepension, friskvård och möjlighet till förmånsbil.
• Tillväxt: Du blir en viktig del i ett snabbväxande företag med korta beslutsvägar och stora utvecklingsmöjligheter.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: karriar@Smartteknik.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SM Smart Teknik AB
(org.nr 559016-3829), https://www.smartteknik.nu/
Mariehällsvägen 37A (visa karta
)
168 65 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960575