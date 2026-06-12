Projektassistent vid PLE
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2026-06-12
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid avdelningen för bioteknik och teknisk mikrobiologi (BAM), Institutionen för processteknik och biovetenskaper PLE vid kemicentrum i Lund. Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av bioteknik. Ett av de viktiga områdena är industriell bioteknik som involverar utveckling av biologiska katalysatorer och hållbara processer för biobaserade kemikalier, bioenergi och livsmedel. Avdelningen är mycket internationell och strävar efter att upprätthålla en jämn könsfördelning.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Anställningen som projektassistent avser deltagande i ett EU-Horizon forskningsprojekt UPCYCLE och involverar aktiv deltagande i utveckling av biokatalysator samt en labb-skalig bioprocess för syntes av byggstenar till förnybar och återvinningsbar plast.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Laboratoriearbete
Genkloning med CRISPR-Cas9-metoden och proteinuttryck.
Adaptiv evolution av mikrober mot furaner.
Analysera biosyntetisk aktivitet hos evolverade mikrobiella celler.
Produkt- och dataanalys.
Förberedelse av ett manuskript för publicering.
Muntliga presentationer inom forskargruppen och för samarbetspartners i projektet.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
Avlagd masterexamen i bioteknik eller annat relevant ämnesområde.
Teoretisk och praktisk kompetens inom molekylär bioteknik, bioinformatik, mikrobiella processer, biokatalys samt programmering med Python/R.
Praktisk erfarenhet av bakterieodling, gentekniska metoder, biologisk omvandling samt analytiska metoder som spektrofotometri och kromatografiska tekniker.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
Praktisk erfarenhet av CRISPR-Cas och adaptiv evolution tekniker.
Erfarenhet av att analysera gensekvenser.
Erfarenhet av att utföra riskanalys.
God samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.
Skicklig i planering, genomförande och noggrann dokumentation av experimentella arbetsflöden.
Mycket god kommunikationsförmåga via muntliga presentationer och skriftliga rapporter.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning under perioden 2026-08-17 tom 2027-03-16 och avser omfattning 100 %.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Rekryterande chef
Rajni Hatti-Kaul rajni.hatti-kaul@biotek.lu.se +46462224840 Jobbnummer
9960595