Processtöd till Frivården Bergslagen, vikariat
Kriminalvården / Sociala jobb / Karlstad Visa alla sociala jobb i Karlstad
2026-06-12
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen som processtöd är du ett stöd för frivårdschefer och kriminalvårdsinspektörer i arbetet på kort och lång sikt med uppdrag, utredningar och uppföljning av resultat generellt, men också i de årliga löpande processerna. Du genomför analyser av verksamheten och i dialog med chefer och medarbetare ger förlag till åtgärdsplaner
Rollen innebär också att vara ett stöd i arbete med förändringsledning, stötta och delta i lokala och lokal-regionala uppdrag och projekt. Delta i kvalitetsarbete och praxisarbete kopplat till processutveckling och kvalitetsutveckling och i dialog med andra kollegor ta fram utvecklingsförslag inom olika arbetsprocesser. Det ingår i arbetet att leda workshops och stötta chefer i utvecklingsprocesser.
Placeringsort är Frivården Örebro eller Frivården Karlstad.Kvalifikationer
I rollen som processtödjare söker vi dig som är strukturerad, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Som person är du trygg och stabil. Du är också analytisk och har förmågan att självständigt utveckla och underhålla processer. Du tar ansvar för att strukturera ditt angreppssätt och driver dina processer vidare och även ha kontakt med flera aktörer. Vi ser också att du till din natur har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen 180 hp med inriktning mot kvalitetsledning, offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik eller beteendevetenskap alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som bedöms lämplig för tjänsten.
Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
Erfarenhet av framtagande av åtgärdsplaner och utvecklingsplaner
Erfarenhet av utrednings- uppföljnings och analysarbete
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med kvalitetsledning, förändringsledning eller implementering av nya eller förändrade uppdrag
Kunskap och erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer
Erfarenhet av frivårdens verksamhet.
För att söka denna tjänst, klicka här: https://kriminalvarden.varbi.com/se/what:job/jobID:946002/Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Järnvägsgatan 1 B/C (visa karta
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703 62 ÖREBRO/KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Mitt, Frivården Bergslagen Kontakt
Rekryteringsspecialist
Benedict Botström benedict.botstrom@kriminalvarden.se 0733350429 Jobbnummer
9960578