Specialistläkare - kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Agito erbjuder noggrant utvalda uppdrag inom kommun, region och privat vård.
Kvalificerade uppdrag inom din specialitet
Tydliga ramar och förväntningar
Fokus på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-06-12Profil
Legitimerad läkare med specialistkompetens
Flerårig klinisk erfarenhet
Trygg i självständiga beslut och samarbete
Vi erbjuder
Uppdrag anpassade efter din kompetens och dina preferenser
Personlig och professionell dialog
Konkurrenskraftiga villkor
Praktiskt stöd vid behov (resa, boende)
Om Agito
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om aktuella uppdrag inom din specialitet? Välkommen att ta en dialog med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896956-2049644". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9960594