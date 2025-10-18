Vi söker restaurangbiträden!

H & C Pizzeria HB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-18


H&C Pizzeria HB (Pizzeria Emelis) söker en-två restaurangbiträden för heltidsarbete på pizzerian i Bagarmossen!
Som restaurangbiträde kommer du ha sedvanliga arbetsuppgifter för yrket - hjälpa till med att förbereda maträtter såsom att skölja och hacka grönsaker och andra råvaror, hantera disk och plock i köket och restaurangen, servera och ta hand om gäster, osv.
Tidigare flerårig erfarenhet av yrket och restaurangbranschen är meriterande. Vi ser gärna att du är en skötsam, ambitiös, ansvarstagande och noggrann person som har ett särskilt intresse för restaurangbranschen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: selinn27@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & C Pizzeria HB
Lagaplan 5 (visa karta)
128 45  BAGARMOSSEN

Kontakt
Cemile Mermer
selinn27@hotmail.com

Jobbnummer
9563484

