Vi söker golvläggare
2026-02-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Golvläggare till Sandéns Golv
Sandéns Golv har sedan 1978 sålt och installerat golv av alla dess slag. Idag är vi drygt 100 anställda på våra tre kontor i Helsingborg, Ängelholm och Halmstad. Vi utför golv- och plattsättningsarbete främst mot professionella kunder både på service och entreprenad men utför även arbete direkt mot konsument.
Golvläggare sökes
Vi söker nu färdigutbildade golvläggare för omgående anställning till vår avdelning i Halmstad. Du skall vara en stolt yrkesman med känsla för jobbet och kunden. Tillsammans med vårt glada gäng arbetar vi både på större entreprenader samt direkt mot konsument.
Du kommer att utgå från Halmstad och utför arbete både på byggarbetsplatser, i privatbostäder och i offentliga miljöer i Halmstad med omnejd. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med olika typer av golv som till exempel parkett, vinyl, plast, linoleum samt textilmatta.
Vi söker dig som brinner för golvläggning och vill arbeta i ett stabilt och expanderande företag.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
• Yrkesbevis för golvläggare
• B-körkort
Tycker du detta verkar intressant eller vill veta mer om tjänsten, kontakta då Clara Sandén på clara@sandensgolv.se
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: clara@sandensgolv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandéns Golv i Halmstad AB
Furuviksringen 2 (visa karta
302 44 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
