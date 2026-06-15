Erfaren kravanalytiker till ICA

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-15


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Vill du arbeta i ett stort förändringsprogram där krav, processer och verksamhetsförståelse är avgörande för att lyckas? Nu söker vi en erfaren kravanalytiker / Business Analyst till ett uppdrag hos ICA i Solna.
I rollen blir du en del av ICA:s ERP-program, ERICA, och kommer även att ha ett koordinerande ansvar inom Joint Overall Design, där ERP-, WMS- och TMS-programmen tillsammans formar framtidens logistiklösning.
Det här är ett uppdrag för dig som är trygg i rollen som Business Analyst, har erfarenhet av komplexa systemlandskap och trivs i gränslandet mellan verksamhet, IT, arkitektur och leverantörer.
Om rollen
Rollen består av två delar. Huvuddelen av uppdraget innebär att driva analys, krav och design inom ERICA/ERP. Den andra delen innebär att samordna och harmonisera BA-arbetet mellan ERP, WMS och TMS.
Du kommer att arbeta både operativt med kravarbete och mer koordinerande med metoder, arbetssätt, mallar och kvalitet i leverabler. Uppdraget passar dig som är strukturerad, kommunikativ och van att skapa tydlighet i miljöer med många beroenden.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:

Driva kravinsamling, analys och dokumentation

Bidra till process- och lösningsdesign

Säkerställa spårbarhet mellan affärsmål, krav och lösning

Identifiera beroenden, risker och gap

Ta fram processkartor, informationsmodeller och beslutsunderlag

Dokumentera affärs- och funktionskrav samt user stories

Samverka med verksamhet, IT, arkitekter och leverantörer

Samordna Business Analysts mellan ERP-, WMS- och TMS-programmen

Bidra till gemensamma metoder, arbetssätt och mallar

Stödja erfarenhetsutbyte och långsiktig BA-förmåga

Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet som kravanalytiker, Business Analyst eller liknande roll i större förändrings- eller systemprogram. Du är van att arbeta med komplexa processer, flera intressenter och krav som behöver hänga ihop över system- och programgränser.
Vi tror att du har erfarenhet av flera av följande områden:

Kravinsamling, kravanalys och kravdokumentation

Processkartläggning, As-Is / To-Be

ERP, WMS, TMS eller andra större verksamhetssystem

User stories, affärskrav och funktionskrav

Gap- och beroendeanalys

Kravspårbarhet

Samverkan med verksamhet, IT och arkitektur

Koordinering av BA-arbete eller gemensamma arbetssätt

Större transformationsprogram eller komplexa IT-miljöer

Som person är du strukturerad, trygg och kommunikativ. Du har lätt för att skapa ordning, fånga upp beroenden och driva frågor framåt tillsammans med både verksamhet och tekniska team.
Praktisk information
Start: augusti, vecka 33

Omfattning: heltid

Uppdragstid: initialt fram till jul, med möjlighet till förlängning

Placering: ICA:s huvudkontor i Solna

Vi erbjuder
32 dagars semester

Full tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Kompetensutveckling

Stöttande team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7913172-2054361".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta)
116 68  STOCKHOLM

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

Jobbnummer
9964843

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