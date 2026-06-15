Erfaren kravanalytiker till ICA
Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agil arbetskraft Sverige GF AB i Stockholm
, Värmdö
, Södertälje
, Österåker
, Heby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett stort förändringsprogram där krav, processer och verksamhetsförståelse är avgörande för att lyckas? Nu söker vi en erfaren kravanalytiker / Business Analyst till ett uppdrag hos ICA i Solna.
I rollen blir du en del av ICA:s ERP-program, ERICA, och kommer även att ha ett koordinerande ansvar inom Joint Overall Design, där ERP-, WMS- och TMS-programmen tillsammans formar framtidens logistiklösning.
Det här är ett uppdrag för dig som är trygg i rollen som Business Analyst, har erfarenhet av komplexa systemlandskap och trivs i gränslandet mellan verksamhet, IT, arkitektur och leverantörer.
Om rollen
Rollen består av två delar. Huvuddelen av uppdraget innebär att driva analys, krav och design inom ERICA/ERP. Den andra delen innebär att samordna och harmonisera BA-arbetet mellan ERP, WMS och TMS.
Du kommer att arbeta både operativt med kravarbete och mer koordinerande med metoder, arbetssätt, mallar och kvalitet i leverabler. Uppdraget passar dig som är strukturerad, kommunikativ och van att skapa tydlighet i miljöer med många beroenden.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Driva kravinsamling, analys och dokumentation
Bidra till process- och lösningsdesign
Säkerställa spårbarhet mellan affärsmål, krav och lösning
Identifiera beroenden, risker och gap
Ta fram processkartor, informationsmodeller och beslutsunderlag
Dokumentera affärs- och funktionskrav samt user stories
Samverka med verksamhet, IT, arkitekter och leverantörer
Samordna Business Analysts mellan ERP-, WMS- och TMS-programmen
Bidra till gemensamma metoder, arbetssätt och mallar
Stödja erfarenhetsutbyte och långsiktig BA-förmåga
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet som kravanalytiker, Business Analyst eller liknande roll i större förändrings- eller systemprogram. Du är van att arbeta med komplexa processer, flera intressenter och krav som behöver hänga ihop över system- och programgränser.
Vi tror att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Kravinsamling, kravanalys och kravdokumentation
Processkartläggning, As-Is / To-Be
ERP, WMS, TMS eller andra större verksamhetssystem
User stories, affärskrav och funktionskrav
Gap- och beroendeanalys
Kravspårbarhet
Samverkan med verksamhet, IT och arkitektur
Koordinering av BA-arbete eller gemensamma arbetssätt
Större transformationsprogram eller komplexa IT-miljöer
Som person är du strukturerad, trygg och kommunikativ. Du har lätt för att skapa ordning, fånga upp beroenden och driva frågor framåt tillsammans med både verksamhet och tekniska team.
Praktisk information
Start: augusti, vecka 33
Omfattning: heltid
Uppdragstid: initialt fram till jul, med möjlighet till förlängning
Placering: ICA:s huvudkontor i Solna
Vi erbjuder
32 dagars semester
Full tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling
Stöttande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7913172-2054361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta
)
116 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB Jobbnummer
9964843