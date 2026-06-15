Tandläkare till Huddinge :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Huddinge Visa alla tandläkarjobb i Huddinge
2026-06-15
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Till vår familjära och framgångsrika klinik i Huddinge söker vi nu dig som är tandläkare och har arbetat några år. Vi söker även en tandsköterska så ni blir ett nytt team på kliniken :-D
KLINIKEN
På den här kliniken har vi sex behandlingsrum och vi som arbetar här är förutom jag själv, Büsra Küçükçelik som är klinikchef är vi, 4 tsk, 3 tdl, 3 hyg och 1 receptionist. Vi har även en specialist inom endodonti som jobbar hos oss. Vi har OP maskin och arbetar med scanning samt mikroskop. Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken som te x Midazolam, invisalign, endodonti, protetik, kirurgi och även implantatkirurgi. Klinikens arbetstider är måndag till fredag mellan kl 07:30-17:00. Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta teambaserat tillsammans med en tandsköterska som vi just nu rekryterar. Om ni redan är ett etablerat team och söker nya utmaningar tillsammans är ni varmt välkomna att söka tjänsten gemensamt.
Vi söker dig som har minst 2–3 års erfarenhet som tandläkare och som känner dig trygg i den allmänna tandvården. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kirurgi, exempelvis operativt avlägsnande av visdomständer. Erfarenhet av implantatkirurgi är meriterande, men inget krav då kliniken redan har två tandläkare som har börjat arbeta med implantatbehandlingar.
Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi värdesätter medarbetare som är nyfikna, vill fortsätta utvecklas och som är öppna för att ta ett utökat ansvar i takt med att de växer i sin roll.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde september alt oktober
Lön efter överenskommelse
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 29 juni.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
141 47 HUDDINGE Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9964838