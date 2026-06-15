Praktikplats - Arbetsledare
FZ Service AB / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-06-15
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eller i hela Sverige
Vem kan söka?
Vi välkomnar praktikanter från Yrkeshögskola (YH), högskola, universitet, gymnasieskolans byggprogram, vuxenutbildningar samt andra utbildningar inom bygg, byggteknik och arbetsledning.
Praktiken passar dig som vill utveckla dina kunskaper inom byggbranschen och få erfarenhet från verkliga projekt tillsammans med ett engagerat team.
Möjlihet till framtida anställning
För rätt person fins goda möjliheter att fortsätta hos oss efter avslutad praktik, vi ser praktiken som en möjlighet att lära känna framtida medarbetare och erbjuder utvecklingsmöjligheter inomföretaget för den som visar engagemang, ansvar och vilja att växa.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och kontaktuppgifter via e-post.
E-post: alejandro.zuaznabar@fzab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktikplats - Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FZ Service AB
(org.nr 559472-9963)
lavgatan 13 (visa karta
)
936 31 BOLIDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964828