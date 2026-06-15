Servicetekniker/Mekaniker - Lantbruksmaskiner
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-06-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Ikett söker nu efter en driven servicetekniker inom lantbruksmaskiner till vår kund i närheten av Kristianstad!
Som servicetekniker hos vår kund arbetar du brett inom service, felsökning och reparation av lantbruksmaskiner och redskap. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Service och reparation av lantbruksmaskiner och redskap
• Mekanisk felsökning och reparation
• Felsökning inom el, elektronik och hydraulik
• Datorbaserad diagnostik och felsökning med moderna diagnosverktyg
• Programuppdateringar och kalibrering av maskinsystem
Arbetet sker både inne i verkstad och ute hos kunder i närområdet, vilket ger en omväxlande arbetsdag med stor frihet under ansvar.
Arbetstid: Dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse! Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet som mekaniker inom lantbruk, entreprenad, lastbil eller andra tyngre fordon och maskiner. Har du rätt inställning och ett starkt teknikintresse är även du med mindre erfarenhet välkommen att söka.
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Har ett genuint intresse för teknik och maskiner
• Är praktiskt lagd och gillar att lösa problem
• Har kunskaper inom mekanik, el och hydraulik
• Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Trivs med både verkstadsarbete och arbete ute på fält
• Har god servicekänsla och tycker om kundkontakt
B-körkort är ett krav.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9964848