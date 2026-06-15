Ekonomiassistent (AR) - Vikariat
Needo Recruitment Sthlm AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du arbeta i en bred ekonomifunktion hos ett välkänt företag med koncernstruktur, där service, struktur och siffror går hand i hand? Trivs du i en roll med många kontaktytor och har erfarenhet av fakturaflöden och kundreskontra? Då kan detta vikariat vara rätt nästa steg för dig.
Om bolagetBolaget är ett av Sveriges ledande företag inom sin bransch, med rikstäckande verksamhet och ett stort antal kunder varje vecka. Ekonomifunktionen spelar en central roll i verksamheten och arbetar tätt ihop med övriga delar av organisationen. Kulturen präglas av engagemang, samarbete och ett högt tempo där kvalitet och kundupplevelse alltid sätts i fokus.
Om tjänstenVi söker en ekonomiassistent för ett vikariat under hösten och vintern. Du ingår i ett erfaret ekonomiteam och arbetar brett med fakturaflöden, kundkontakter och löpande ekonomiprocesser. Rollen har många kontaktytor, både internt och mot externa aktörer, och du är en viktig del av att säkerställa att faktureringen fungerar smidigt och med hög servicegrad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera kundfakturor och relaterade frågor
Säkerställa kvalitet och flöde i faktureringsprocessen
Löpande kontakt med externa leverantörer och interna funktioner
Följa upp avvikelser och driva löpande kvalitetsarbete
Om digVi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs i en roll där du snabbt behöver analysera och lösa problem. Du är strukturerad, prestigelös och levererar med hög precision. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av kundreskontra och fakturaflöden
Van att arbeta i flera system parallellt
Erfarenhet av CRM-systemet, Salesforce
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av RUT-hantering eller liknande administrativa flöden
Vad vi erbjuderHär får du möjlighet att arbeta i en bred och central ekonomifunktion i ett välkänt bolag med stor påverkan på kundupplevelsen. Du arbetar i ett samarbetsinriktat team där du snabbt får ta eget ansvar och bidra på riktigt.
ÖvrigtStart: Augusti/September 2026Omfattning: HeltidAnställningsform: Vikariat (konsult genom Needo), cirka 5 månaderPlacering: Stockholm
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Villagatan 13B (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Needo Kontakt
Search Associate
Quentin Sumner quentin@needo.se Jobbnummer
9964827