Vi söker en Naprapat
Hälsocentrum i Karlstad AB / Sjukgymnastjobb / Karlstad
2025-09-29
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil

Hej!
Vi på HälsoCentrum har funnits i över 25 år och är en väl etablerad klinik med stort fokus på kvalitet och bemötande. Idag består teamet av en kiropraktor, två massörer samt våra receptionister. Vi tycker om att arbeta tvärprofessionellt och tror på styrkan i att kombinera olika kompetenser för att ge våra patienter bästa möjliga hjälp.
Nu söker vi en naprapat som vill bli en del av vårt team och bredda vår kompetens ytterligare. Vi letar efter dig med stort hjärta och ett genuint intresse för att samarbeta över yrkesgränser.
Hos oss finns fullt utrustade behandlingsrum med bänkar, skrivbord och dator - det är bara att flytta in. Du kan välja att vara anställd eller driva eget företag och hyra plats på kliniken, beroende på vad som passar dig bäst.
Varmt välkommen att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Via mail
E-post: borje@halsocentrum.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Naprapat". Arbetsgivare Hälsocentrum i Karlstad AB
(org.nr 556614-9943)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Kontakt
VD, legitimerad Kiropraktor
Börje Olsson borje@halsocentrum.com 054-212169 Jobbnummer
9530518