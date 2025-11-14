Vi söker en Ekonomiassistent på deltid
HR-Utveckling Dalarna AB / Ekonomiassistentjobb / Hedemora Visa alla ekonomiassistentjobb i Hedemora
2025-11-14
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Hedemora
, Avesta
, Fagersta
, Smedjebacken
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du en noggrann, driven och nyfiken person som vill utvecklas inom ekonomiområdet? Har du tidigare arbetslivserfarenhet från branschen, är utbildad ekonom eller i slutet av dina ekonomistudier? Vi söker nu en driven, engagerad och motiverad ekonomiassistent på deltid till en av våra samarbetspartners i Hedemoraområdet. Låter det intressant?
Då ska du läsa vidare om tjänsten!Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
I rollen som Ekonomiassistent får du möjlighet att utvecklas i ett nära samarbete med övrig personal på ekonomiavdelningen på företaget. Du bedriver det löpande ekonomiarbetet där dina arbetsuppgifter varierar från självständigt arbete till att vara ett stöd i större processer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Fakturering
Bokföring
Hantering och registrering av leverantörsfakturor
Övrig administration Profil
Dina personliga egenskaper som ditt driv, din vilja och ditt engagemang är det absolut viktigaste för oss. Ett närvarande och kommunikativt arbetssätt är egenskaper vi värdesätter högt tillsammans med viljan att utvecklas inom ekonomiområdet. Du älskar att jobba med siffror och med ditt noggranna och strukturerade arbetssätt uppnås goda resultat. Som person är du initiativtagande, målmedveten och van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen ser vi helst att du har en högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet. Du kan även vara student på ekonomiprogrammet och vill kombinera dina studier med ett deltidsarbete. Ett stort plus är om du har god systemvana sedan tidigare.
Vad erbjuder vi dig?
En spännande och attraktiv tjänst med roliga och varierande arbetsuppgifter där du får möjlighet att utvecklas i ekonomirollen. Du kommer att få en introduktion på plats och har god stöttning av dina kollegor under inledningen av anställningen. Arbetet är på deltid 50% under vardagar med start omgående.
För oss är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, att du gillar dina arbetsuppgifter och tycker att det är kul och trivsamt att vara tillsammans med oss på dagarna.
Urval och intervjuer behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500), http://www.hrdalarna.se Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199 Jobbnummer
9605015