Lärare i svenska och svenska som andraspråk komvux
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Vill du göra skillnad – och samtidigt utvecklas i din roll som lärare?
Vuxenutbildningen i Piteå söker nu en engagerad lärare i svenska och svenska som andraspråk.
Vi erbjuder ett längre vikariat i en verksamhet där du får påverka, inspirera och bidra till vuxnas lärande och framtid.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i svenska och svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. Undervisningens omfattning inom respektive ämne varierar utifrån elevunderlag, aktuellt kursutbud och verksamhetens behov.
Du möter elever med olika bakgrund, studievana och mål – från de som vill komplettera betyg till de som tar nästa steg mot arbete eller vidare studier. Våra elever kombinerar ofta studier med arbete, familjeliv eller andra åtaganden, vilket ställer krav på ett flexibelt och tillgängligt arbetssätt.
Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk på Lärcentrum bedrivs i flexibla studieformer. I uppdraget ingår därför att undervisa både på plats och digitalt samt att anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella förutsättningar, mål och studiesituation.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå.
Utforma undervisningen utifrån vuxenutbildningens uppdrag samt elevernas individuella förutsättningar, mål och studieplaner.
Ge stöd, handledning och vägledning till elever både individuellt och i grupp för att främja deras kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Bedöma, dokumentera och följa upp elevernas kunskaper i enlighet med gällande styrdokument.
Anpassa undervisning, lärmiljö och arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för lärande och progression.
Samverka med kollegor och övrig personal för att bidra till en tillgänglig, inkluderande och utvecklande lärmiljö.
Delta aktivt i enhetens systematiska kvalitetsarbete och bidra till utvecklingen av verksamhetens undervisning och resultat.
Medverka i arbetet med flexibla studieformer där undervisning kan bedrivas både på plats och digitalt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i svenska och svenska som andraspråk i grund och gymnasiala nivåer.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning
erfarenhet av distansundervisning och digitala verktyg
Du har god pedagogisk förmåga och kan anpassa undervisningen efter individens behov. Du är trygg i att undervisa digitalt, både i grupp och enskilt, och kan skapa struktur och närvaro även i digitala lärmiljöer. Du har också god samarbetsförmåga, är flexibel och trivs i en verksamhet i utveckling.
Vi kan även vara intresserad av dig med annan pedagogisk utbildning och kan då erbjuda en tidsbegränsad anställning enlig skollagen.
Mer om tjänsten
Vikariat, 2026-08-10 – 2027-06-30
Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
För anställning inom skolan krävs uppvisat utdrag ur polisens belastningsregister.
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer https://www.pitea.se/jobbaisamhallsbyggnad
- För ett attraktivt och hållbart Piteåhttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Bor du inte i Piteå men vill flytta hit? Då kan vi hjälpa dig!
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Sveriges lärare
Carola Bergman carola.bergman@pitea.se +46911697597 Jobbnummer
9967223