Köksansvarig till Arjeplogs kommun
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2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Som köksansvarig ansvarar du för den dagliga driften av köket:
Du leder arbetet, planerar menyer och ansvarar för inköp samt säkerställer hög kvalitet och god livsmedelssäkerhet.
Du arbetar operativt tillsammans med kostchef och kost team samt bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Ditt uppdrag är att planera, leda och samordna den dagliga driften i köket och säkerställa att måltidsverksamheten bedrivs enligt kommunens mål, riktlinjer och beslut.
Du verkar för hög kvalitet, god service och en positiv måltidsupplevelse samt arbetar för att utveckla och förbättra rutiner, arbetssätt och processer inom verksamheten.
Deltar aktivt i den dagliga produktionen av måltider.
Måltidsplanering och produktion
I ditt uppdrag ingår att:
Planera och utveckla menyer utifrån näringsrekommendationer, budget och verksamhetens behov.
Säkerställa att specialkost och anpassade måltider hanteras korrekt.
Följa utvecklingen inom måltidsområdet och bidra till hållbara och moderna måltidslösningar.
Säkerställa att måltider produceras och serveras med hög kvalitet.
Inköp och ekonomi
Ansvarar för beställningar av livsmedel, förbrukningsvaror och övrigt material.
Arbetar aktivt för att minska matsvinn och optimera resursanvändningen.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning inom restaurang, storkök eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom kök eller måltidsverksamhet.
Goda kunskaper inom livsmedelshygien och HACCP.
God administrativ förmåga och erfarenhet av planering och beställningar.
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet från offentlig måltidsverksamhet.
Kunskap om specialkost, näringslära och hållbar måltidsproduktion.Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och strukturerad.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Lösningsorienterad och flexibel.
Självständig med god beslutsförmåga.
Engagerad i kvalitets- och utvecklingsfrågor.Övrig information
Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Varaktighet tills vidare
Sysselsättningsgrad heltid
Provanställning kan komma att tillämpas
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs Kommun
(org.nr 212000-2668), http://www.arjeplog.se
Tingsbacka Storgatan 20 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4429909 Jobbnummer
9967222