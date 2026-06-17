Powersportmekaniker

Auto Blå AB / Maskinreparatörsjobb / Lycksele
2026-06-17


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Vi söker ny kollega till vår powersportverkstad.
Hos oss väntar en vardag fylld av snöskotrar, ATV, Servicejobb, felsökning och härliga kollegor.
Vi söker dig som gillar att skruva, lösa problem och vill vara en del av ett företag där ingen dag är den andra lik.
Erfarenhet är meriterande - men rätt inställning, driv och intresse väger också tungt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: niklas.evertsson@autobla.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Powersportmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Auto Blå AB (org.nr 556409-3143)
Karossvägen 3 B (visa karta)
921 45  LYCKSELE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Auto-Blå AB

Kontakt
VD
Daniel Lindberg
daniel@autobla.se
095012081

Jobbnummer
9967220

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