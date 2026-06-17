Arbetsledare till S:t Eskils kyrkogård
Eskilstuna Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Eskilstuna Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Eskilstuna
2026-06-17
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Är du en driven ledare med kunskap och erfarenhet av grönyteskötsel? Vill du vara med och leda en samhällsviktig verksamhet i utveckling och förändring? Då finns det en spännande tjänst hos oss som kanske kan passa dig!
Om arbetsplatsen
Eskilstuna pastorat består av fyra församlingar, en stor begravningsverksamhet, två förskolor samt en bred stödfunktion med många olika kompetenser.
Pastoratets begravningsverksamhet består av två huvuddelar: service som ansvarar för bl a administration, kapell och krematorium, samt kyrkogård som ansvarar för skötsel och utveckling av pastoratets sex kyrkogårdar. De kyrkogårdar vi tar hand om är S:t Eskils kyrkogård ca 5 km utanför Eskilstuna, Klosterkyrkogården i centrala Eskilstuna samt landsbygdskyrkogårdarna i Gillberga, Lista, Öja och Västermo.
Kyrkogårdsverksamheten är uppdelad i fyra arbetslag med en arbetsledare för varje lag. Vi söker nu en ny arbetsledare till ett av de två arbetslagen på S:t Eskils kyrkogård.
Låter detta intressant? Läs då gärna vidare!Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare på kyrkogården har du personal- och arbetsledningsansvar för ditt arbetslag, som består av 4–20 medarbetare beroende på säsong. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Planera, samordna, följa upp och praktiskt arbetsleda kyrkogårdsskötseln för ditt arbetslag.
Ansvara för att skötselunderhållet hålls på en bra nivå.
Fullgöra ditt personalansvar med där tillhörande arbetsuppgifter, så som personalplanering, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, personaladministration, med mera.
Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter från överordnad chef.
Delta i styrgrupp samt övriga arbetsgrupper och projekt avseende det egna verksamhetsområdet.
I rollen som arbetsledare förväntas du vara delaktig och drivande i för verksamheten nödvändigt utvecklings- och förändringsarbete. Du behöver samverka med andra funktioner både inom begravningsverksamheten, i övriga pastoratet och med externa kunder, besökare och leverantörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är utbildad trädgårdsmästare, eller har annan dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
har dokumenterad erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning
har god datavana
innehar B-körkort för manuell växellåda
har god fysik, då arbetet kan vara fysiskt ansträngande
har goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift
Som person är du en tydlig ledare med god kommunikativ förmåga som har lätt för att samtala, lyssna och arbeta tillsammans med andra. Du är självgående och driven och kan entusiasmera dina medarbetare. Som ledare är du närvarande och lever som du lär. Du arbetar såväl organiserat som strukturerat och genomför därför dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du delar Svenska kyrkans grundläggande värderingar!
Vi erbjuder dig en individuell lönesättning, ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktivitetsdagar och möjligheter till kompetensutveckling utefter verksamhetens behov.Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Provanställning kan komma att bli aktuellt. Vi kommer att efterfråga utdrag från polisens belastningsregister för den som blir aktuell för anställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslut av rekryteringen. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna pastorat
(org.nr 252004-9053)
631 04 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kontakt
Driftchef kyrkogård
Henrik Jansson henrik.jansson@svenskakyrkan.se 016-403 37 19 Jobbnummer
9967224