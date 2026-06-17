Kock till Arjeplogs kommun
Arjeplogs Kommun / Kockjobb / Arjeplog Visa alla kockjobb i Arjeplog
2026-06-17
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Som kock i Arjeplogs kommun arbetar du med att tillaga näringsrika och välsmakande måltider till skolor, förskolor och omsorgsverksamheter. Du blir en viktig del av ett arbetslag som tillsammans skapar goda måltidsupplevelser för kommunens invånare.
Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor och köksansvarig.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kock kommer du bland annat att:
Tillaga och servera måltider enligt fastställda menyer och näringsrekommendationer.
Förbereda råvaror och delta i hela produktionsprocessen i köket.
Säkerställa att livsmedelshygien och egenkontroll enligt HACCP följs.
Hantera specialkost och allergikost på ett säkert och korrekt sätt.
Delta i planering, beställningar och uppföljning tillsammans med köksansvarig.
Bidra till att minska matsvinn och arbeta för en hållbar måltidsproduktion.
Medverka till en god arbetsmiljö och ett positivt samarbetsklimat.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning inom restaurang och storhushåll eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete som kock, gärna inom storkök eller offentlig måltidsverksamhet.
Goda kunskaper inom livsmedelshygien och HACCP.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från skolkök, förskola eller äldreomsorg.
Kunskap om hållbar matlagning och arbete med minskat matsvinn.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och strukturerad.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Lösningsorienterad och flexibel.
Självständig med god beslutsförmåga.Övrig information
Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Varaktighet tills vidare
Sysselsättningsgrad heltid
Provanställning kan komma att tillämpas
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänst kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs Kommun
(org.nr 212000-2668), http://www.arjeplog.se
Tingsbacka Storgatan 20 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4429909 Jobbnummer
9967230