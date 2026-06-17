Cyberförsvaret söker ställföreträdande avdelningschef
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2026-06-17
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Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Försvarsmaktens cyberförsvar ingår som en integrerad del i det militära försvaret och utgör en militärstrategisk resurs. Cyberförsvaret har förmåga att genomföra offensiva och defensiva cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot från de mest kvalificerade aktörerna. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp. 2. Cyberförsvarsförbandet söker dig som har och vill fortsätta med att leda och utveckla cyberförsvarsförmågan inom ramen för en motsvarande SOC.
Vårt förband skall vara beredda att möta en motståndare på statsaktörsnivå. Våra operationer kräver hög noggrannhet och expertkompetens. Det innebär att de ställer höga krav på en fungerande ledning för att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt men också ha förberett speciailsterna för vad som väntar.
Som ställföreträdande avdelningschef har du framförallt ansvar för den tekniska uppföljningen och utvecklingen men också att ersätta avdelningschefen vid de tillfällen denna är frånvarande. Som medarbetare hos oss behöver du vara beredd på att försvara Sverige och våra allierade både i och utanför Sveriges gränser. Du behöver vara lösningsorienterad och kunna förflytta fokus när så behövs. Att arbeta hos oss betyder att man accepterar en öppenhet och en lärandekultur där kunskap delas för att alla ständigt ska bli bättre.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda avdelningens verkansförmåga i fred, kris och krig med fokus på tekniken
Leda avdelningens förmågeutveckling inom cyber med fokus på tekniken
Samordna och ha uppföljning över avdelningens projekt
Ersätta avdelningschefen vid dennes frånvaroPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Tidigare arbetat i funktionsledning avseende cybertekniska eller IT-tekniska projekt/operationer/verksamheter
Svensk medborgare
B-körkort
Meriterande
Specialistofficer inom cyber, samband, telekrig eller systemtekniker
Högskoleutbildning inom data eller där arbetsgivaren finner likvärdig kompetens
Genomförd militär grundutbildning
Personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har ett högt säkerhetsmedvetande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som besitter följande personliga egenskaper:
Noggrann
Strukturerad
Självständig
Lösningsorienterad
Samarbetsvillig
Vad vi erbjuder
Inom Försvarsmaktens cyberförsvar erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan vidareutvecklas i din roll och få de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas med ditt uppdrag. Arbetet innefattar även kontinuerlig grundläggande militärförmåga, då vår personal innehar kombattantstatus. Den som saknar militär grundutbildning kommer att genomgå Försvarsmaktens allmänna utbildning (AMU) i syfte att erhålla grundförståelse för militär verksamhet och personlig färdighet. Vi kan erbjuda en variationsrik vardag med ett extremt viktigt syfte att ytterst försvara vår demokrati och frihet. Denna vardag delas med högkompetenta och trevliga medarbetare som har ett starkt driv och intiativkraft. Att vara på den högsta nivån kräver också att hälsan är god. Som arbetsgivare stödjer vi en god hälsa genom att tilldela 3 timmar fysiska träning per vecka och tillgång till viss sjukvård. Känner du att du besitter en hög kompetens inom cybersäkerhet och vill stärka samhället för ett högre syfte är du varmt välkommen att söka till oss!
Övriga krav:
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 2. Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess. För anställning vid
Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester. Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: 2.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast 20260809. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Ansökan skickas till: 2.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens 2600 på din ansökan. OBS! Ansökningsanvisningen nedan är felaktig använd mailen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9967219