Pedagogisk resurs till Anpassad Grundskola
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2026-06-17
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Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Anpassad Grundskola i Mora har cirka 40 elever och är belägen på Noretskolan och vid Morkarlbyhöjdens skola. Årskurs 1-3 har lokaler i ett eget hus vid Morkarlbyhöjdens skola och årskurs 4-9 har sina lokaler på Noretskolan. Vi har två fritidshem. Dina arbetsuppgifter
Som pedagogisk resurs på Anpassad Grundskola i Mora arbetar du utifrån varje elevs behov, förutsättningar, intressen och utveckling. Du möter elever med olika former av funktionsvariationer genom hela skoldagen och på fritidshemmet. Du ger stöd i lärandet och omvårdnaden för att dagen ska fungera väl och bidrar till att tiden på fritidshemmet blir meningsfull och har roliga aktiviteter. Kvalifikationer
Du har gymnasial utbildning
Du har arbetat på anpassad grundskola tidigare.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller flerfunktionsnedsättningar.
Du har erfarenhet att arbeta med barn och/eller ungdomar med autism.
Du har god kännedom och erfarenhet inom NPF.
Du har en förmåga att bygga trygga relationer.
Du behärska det svenska språket både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
arbetat på anpassad grundskola tidigare.
kunskap och erfarenhet av att använda AKK, bildstöd och andra kompensatoriska hjälpmedel samt av att använda digitala lärverktyg.
Du är relationell, lyhörd och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap och har förmåga att motivera och skapa lärmiljöer med fokus på inkludering och elevinflytande.
Färdigheter
Förmåga att skapa goda relationer.
Förmåga att motivera eleverna.
Förmåga att nå resultat i relation till uppsatta mål.
Vara en god ledare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Körkort för personbil.
Rekrytering pågår under ansökningstiden.
Provanställning kan förekomma.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
)
792 32 MORA Arbetsplats
För- och grundskoleförvaltningen, Grundskolor, Anpassad Grundskola Kontakt
Katarina Fridén, rektor 0250-26691 Jobbnummer
9967215