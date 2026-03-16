Veterinär för preklinisk avbildning med PET
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Hos Brain Molecular Imaging Centre (BMIC) får du arbeta i framkanten av molekylär hjärnavbildning med positronemissionstomografi (PET), där vi kombinerar expertis och innovativa metoder för att förstå och utveckla behandlingar för olika sjukdomar i hjärnan, metabola sjukdomar och cancer.
Vi har nära tillgång till avancerade forskningsmiljöer och primatfacilitet, vilket möjliggör snabb utveckling och validering av nya markörer direkt i klinisk forskning. Här får du en inspirerande arbetsplats med hög kompetens, möjlighet att bidra till banbrytande forskning och vara med och utveckla framtidens medicinska behandlingar!
Din roll
Vi söker nu en legitimerad veterinär som kommer vara en del av core-faciliteten BMIC där syftet är att ge expertis och kompetens för PET-studier hos människor och primater som stöder både forskningsstudier och läkemedelsutvecklingsprogram. PET är en bildteknik som används för att undersöka hjärnans funktion och/eller biomarkörer hos friska försökspersoner och patienter med olika sjukdomstillstånd. Att arbeta med PET-experiment innebär att man arbetar nära eller med låga nivåer av strålning i en kontrollerad miljö.
Som veterinär kommer du huvudsakligen att arbeta med moderna anestesitekniker på primater vilket inkluderar förberedelse, intubation, inhalationsanestesi, övervakning av anestesi, men även forskningsdokumentation i samband med PET-studier. Du kommer arbeta tätt tillsammans med övriga medarbetare i core-faciliteten samt forskare, veterinärer och djurteknisk personal på andra delar av Karolinska Institutet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med kunskap om djurforskning och kvalifikation inom anestesi. Erfarenhet av placering av venösa katetrar är ett krav och erfarenhet med arteriella katetrar är meriterande. Arbetet kräver kunskap, färdigheter och erfarenhet av moderna anestesitekniker, inklusive perioperativ djurvård, bensinstationer, ventilatorer, kanyleringer, intubationer, övervakning och hantering av akuta situationer.
Du bör vara duktig på att planera, ha ett intresse för forskning och uppvisa ett etiskt förhållningssätt i ditt arbete med djur. Goda engelskakunskaper i tal och skrift är ett krav eftersom du kommer samarbeta med medarbetare från olika nationaliteter. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-1136/2026".
