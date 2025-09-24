Verkstadschef Renault
2025-09-24
Är du en engagerad och ansvarstagande ledare som trivs i ett högt tempo? Gillar du att leda och utveckla team för att uppnå bästa möjliga resultat och kundupplevelse? Då kan du vara vår nästa verkstadschef!Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Som verkstadschef hos oss på Brandt kommer du ha det övergripande ansvaret för vår Renault och Dacia-verkstad på anläggningen i Skövde.
Du rapporterar till affärsområdeschef för våra verkstäder i Skaraborg.
Som verkstadschef har du fullt personal-, budget- och resultatansvar. Du ansvarar för den löpande driften vilket bland annat innebär att organisera, leda och fördela arbete inom avdelningens olika delar. Du ansvarar för att genomföra planerade aktiviteter och till att våra resultatmål och nyckeltal uppnås. Tillsammans med andra funktioner driver och utvecklar du verksamheteten för att möta omvärldens nya behov.
På anläggningen finns också andra avdelningar, med vilka det är viktigt med ett nära samarbete för att tillsammans driva och utveckla verksamheten.
Vem är du?
Din profil är affärsinriktad och med ett tydligt kundperspektiv sätter du hög standard för såväl prestation som bemötande. Du är en trygg person och ledare med ett eget driv där du har förmåga att bygga team, coacha medansvariga samtidigt som du kan fatta beslut utifrån ett företagsperspektiv. Du är engagerad, kommunikativ och lyhörd med insikt i att framgång grundas i team som trivs och utvecklas i sitt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och har en förmåga att planera och organisera ditt dagliga arbete, likväl förmåga att växla mellan olika uppgifter, även vid högre arbetstempo. Du är lösningsorienterad, handlingskraftig samt strävar efter att ge så bra service som möjligt. Med social kompetens och ett naturligt sätt att bygga förtroenden drivs du av att skapa värde tillsammans med andra.Kvalifikationer
- Gymnasiekompetens
- Fordonsteknisk bakgrund
- Flera års ledarerfarenhet
- Goda kunskaper i Office 365, främst Excel, PowerPoint, OneNotes och Teams
- B-körkort
- Behärskar svenska och engelska i tal och skriftÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sexmånaders provställning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
