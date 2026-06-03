Spontanansökan - konsulter inom energibranschen
Nexergy Consulting AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexergy Consulting AB i Stockholm
Konsulter inom energibranschen till kommande uppdrag!
Vi på Nexergy ser en ökad efterfrågan på tekniska konsulter inom energibranschen och vill nu komma i kontakt med dig som är intresserad av nya möjligheter som konsult.
Det här är en proaktiv annons för kommande uppdrag. Uppdragen genomförs i samarbete med våra kunder inom energisektorn, där du får möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade lösningar och bidra till utvecklingen av framtidens energisystem.
Om uppdragen
Uppdragen varierar i längd, omfattning och teknisk inriktning, men gemensamt är att du arbetar nära kundens verksamhet och bidrar med din specialistkompetens.
Fokusområden kan exempelvis vara:
• Kontrollanläggningar
• RTU-konfiguration
• Elnätsanalys och selektivplaner
• SCADA/EMS-system
• Nätmodellering (t.ex. PSS/E)
• Elmarknadsanalyser
Beroende på din erfarenhet kan rollen vara antingen specialistinriktad inom ett visst område eller mer generalistisk med ett bredare ansvar över flera delar av energisystemet.
Vi söker dig som
• Har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, exempelvis inom elektroteknik, teknisk fysik, maskinteknik eller mekatronik
• Har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom energibranschen
• Har fördjupad kompetens inom ett eller flera av ovan nämnda områden
• Har god förmåga att arbeta självständigt och driva tekniska uppdrag
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Särskilt meriterande är det om du har erfarenhet av projektledning, teamledning eller tidigare konsultroller.
Som person
Du är nyfiken, engagerad och har ett genuint intresse för både teknik och människor. Du har lätt för att sätta dig in i nya miljöer och trivs i en roll där du snabbt behöver förstå kundens verksamhet, utmaningar och arbetssätt.
Vidare är du:
• Kommunikativ och har förmåga att göra komplex teknik begriplig
• Anpassningsbar och trygg i nya sammanhang
• Lösningsorienterad och analytisk
• Prestigelös och samarbetsinriktad
Att arbeta med Nexergy
Hos Nexergy får du möjlighet att arbeta i spännande uppdrag inom energibranschen samtidigt som du utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Vi samarbetar med konsulter i olika skeden av karriären, från specialister till erfarna generalister.
För dig som är intresserad av att på sikt ta steget till eget företagande erbjuder vi även en plattform och ett sammanhang där du kan utvecklas i en mer entreprenöriell riktning, med stöd från ett etablerat nätverk och affärsstöd.
Om Nexergy
Nexergy fokuserar på att koppla samman kvalificerade ingenjörer med uppdrag inom energisektorn. Vår ambition är att skapa långsiktiga samarbeten där både konsulter och kunder utvecklas tekniskt, affärsmässigt och personligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@nexergy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexergy Consulting AB
(org.nr 559569-5387), https://nexergy.se/ Jobbnummer
9943729