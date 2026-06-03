Grundskollärare F-3 med delat klasslärarskap till Rosenbergsskolan
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2026-06-03
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Vi söker nu en relationsskapande och initiativrik grundskollärare åk F-3 med placering Rosenbergsskolan i Tidaholms kommun!Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare för årskurs F–3 som vill vara en del av ett nära och utvecklande samarbete. Tjänsten innebär ett delat klasslärarskap där du tillsammans med en annan pedagog har ett gemensamt ansvar för undervisning, planering, uppföljning och elevernas utveckling. Genom att arbeta i team skapar ni goda förutsättningar för en tillgänglig undervisning, ett hållbart arbetsliv och en trygg lärmiljö för eleverna.
Rosenbergsskolan är en F–6-skola med cirka 410 elever och engagerade medarbetare. Här arbetar vi utifrån övertygelsen att alla barn är allas barn och att goda relationer samt ett inkluderande förhållningssätt är grunden för en trygg och utvecklande skola.
Vi bygger framtidens skola genom tydligt ledarskap, och kollegialt lärande är en självklar del av verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att analysera undervisningen för att skapa ett lustfyllt och meningsfullt lärande för varje elev.
Vi är stolta över vår arbetskultur som präglas av ansvarstagande, engagemang och nära samarbete. Här möts du av prestigelösa arbetslag som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att vara en skola för alla. För oss är ett kollegialt lärande viktigt och vi hjälps åt i det dagliga arbetet och bidrar till varandras lärande genom att delge varandra goda exempel och pedagogiska idéer som ökar en likvärdig utbildning.
Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har föreskriven utbildning och legitimation till tjänsten. Du skall kunna arbeta självständigt och i arbetslag. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare, samt arbetar för en god arbetsmiljö för både elever och kollegor. Du är kreativ och har förmågan att skapa en trygg och strukturerad inlärningsmiljö för eleverna. Det är viktigt att du kan hålla ramarna stadigt samtidigt som du har förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete där du får arbeta både självständigt och i arbetslag. Du får en genomtänkt introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2026-06-24.
Den som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobbVi
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbLivet
i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26a (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Rektor
Mikael Visell mikael.visell@tidaholm.se +46502606368 Jobbnummer
9943772