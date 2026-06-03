Sommarvikarier till gruppbostad LSS Enskede-Årsta-Vantör
Stockholms kommun / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-06-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Gruppbostäder och servicebostäder LSS ingår i avdelningen Funktionshinder, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Verksamheten omfattar idag 16 bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS.
Hos oss arbetar vi för att varje brukare ska få det stöd, den omsorg och det bemötande som skapar förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv. På enheterna bor vuxna personer med funktionsnedsättning i egen lägenhet med möjlighet till social samvaro i gemensamma utrymmen. Vårt uppdrag är att erbjuda stöd och service utifrån den enskildes behov och önskemål och vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot brukare och kollegor.
Vi söker nu dig som vill jobba på en av våra gruppbostäder i sommar.
Din roll
Arbetet innebär att stödja, motivera och vägleda brukarna i deras vardag samt att tydliggöra och strukturera aktiviteter utifrån deras individuella behov. I uppdraget ingår även att ge omvårdnad och service samt att samverka med brukarens nätverk, exempelvis anhöriga och andra professioner.
Arbetet kan vara fysiskt krävande och förutsätter god fysisk förmåga och uthållighet för att kunna ge brukarna det stöd de behöver. Arbetstiden är schemalagd med dag-, kväll-, natt- och helgpass enligt ett rullande schema under sommaren med chans till extrajobb efter sommarsäsongen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Kunskap om och praktisk erfarenhet av personer med autismspektrumtillstånd (AST) och intellektuell funktionsnedsättning (IF)
Erfarenhet av arbete med tvångssyndrom och/eller utåtagerande beteende och/eller självskadebeteende
Förmåga att kunna hantera svåra situationer som kräver att du kan bemöta personer med utmanande beteenden på ett lågaffektivt sätt.
Det är meriterande om du har gått utbildning i Studio III.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med självinsikt. Du är har förmågan till att planera och prioritera i det dagliga arbetet. Du är ödmjuk, prestigelös och samarbetar bra med andra. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och har grundläggande datorkunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-03Övrig information
Denna annons är för sommarjobb med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
Inför anställning behöver du kunna lämna in ett utdrag från belastningsregistret.
Intern tillsättning kan eventuellt bli aktuell.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör, Gruppbostäder & Servicebostäder LSS Kontakt
Anna Björne anna.bjorne@stockholm.se 0850820837 Jobbnummer
9943762