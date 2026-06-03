Receptionist, Folktandvården Orust
Västra Götalandsregionen / Receptionistjobb / Orust Visa alla receptionistjobb i Orust
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Orust
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Som receptionist är du den person som besökare och patienter möter först. Du utgör en viktig del i patientens besök och upplevelse av att kontakta oss på Folktandvården.
Exempel på arbetsuppgifter:
Besöksservice: Ta emot patienter, ge information och vägledning.
Telefonservice: Svara på inkommande samtal, boka och omboka tider. En första bedömning av patientens frågor för vidare vägledning.
Administrativa uppgifter, t ex: hantera betalningar, uppdatera patientjournaler, hantera rapporter, uppdatera listor, ärendehantering via 1177.se med mera.
Folktandvården Orust har cirka 20 medarbetare och patientunderlaget består av en mix av vuxna och barn/ungdomar.
Vi håller till i ljusa och fräscha lokaler i en centralt belägen klinik med nära till kollektivtrafik och fri parkering. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Orust - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du:
har gymnasieutbildning
har erfarenhet av receptionistarbete, motsvarande eller tandsköterskearbete
behärskar svenska och engelska språket väl och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
har goda kunskaper inom Officepaketet
har god kommunikationsförmåga; tydlig och vänlig kommunikation gentemot patienter, närstående och kollegor, kan ge ett professionellt bemötande som bygger på respekt, lyhördhet och empati
är van vid och tycker att det är roligt att samarbeta med kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö
har god förmåga att prioritera bland flera olika arbetsmoment som sker parallellt
har hög nivå av flexibilitet och stresstålighet
är noggrann och har god känsla för struktur och planering
har förmåga att på ett patientsäkert sätt göra en första bedömning av patientens hälsotillstånd, så kallad triagering
Vi ser det som en fördel om du har:
tandvårds- eller vårdbakgrund
utbildning inom reception
vana av att arbeta med patienter och anhöriga i en vårdmiljö
erfarenhet av att arbeta i journalsystem
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer planeras till vecka 26-27.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kaprifolvägen 2E (visa karta
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473 32 HENÅN Arbetsplats
Folktandvården, Orust Kontakt
Klinikchef
Sara Olsson 073-6949847 Jobbnummer
9943756