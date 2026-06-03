Arkitekt sökes till JSA Lund
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2026-06-03
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Arkitekt sökes till JSA Lund
Vi söker en arkitekt med cirka fem års erfarenhet till vårt kontor i Lund. JSA arbetar med arkitektur i alla skalor, från privatbostäder och tillbyggnader till flerbostadsprojekt, inredningar och offentliga byggnader, med ett uttalat fokus på platsen, hantverket och den rumsliga upplevelsen.
Rollen innebär att handlägga egna projekt med stöd av kontorets seniora arkitekter och i nära dialog med Johan. Du driver projekt genom alla skeden, från första skiss till färdig byggnad, och bär ansvar för helheten. Hos oss finns ingen skarp gräns mellan stadsplan och möbelbeslag, och vi förväntar oss att du rör dig obehindrat mellan skalor.
Vi söker dig som
har arkitektexamen
har cirka fem års yrkeserfarenhet från ett arkitektkontor med jämförbar inriktning
behärskar ArchiCAD och svensk projekteringsprocess (bygglov, systemhandling, bygghandling) som rutin
har modersmålsnivå i svenska, talad och skriven
visar i ditt eget arbete en uttalad förståelse för material, plats och rumslighet
är trygg i direkt klientkontakt och tar egna initiativ.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning eller egen reflekterande praktik, samt erfarenhet från projekt i premiumsegmentet med inrednings- eller spakomponent.Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Skicka CV samt en kort beskrivning av tre tidigare projekt där du tydligt redogör för din egen roll och ditt gestaltningsmässiga bidrag. Bifoga portfolio.
Vi läser ansökningar löpande. Sista dag att ansöka är fredag 10 juli 2026.
Intervjuer sker i vecka 32 och 33.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, baserad på vårt kontor i Lund. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. Hängavtal finns.
Ansökan skickas till: jobb@johansundberg.com
Vid frågor om tjänsten kan du också nå Johan Sundberg på 046-152121. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@johansundberg.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johan Sundberg arkitektur AB
(org.nr 556989-9668)
Lilla Fiskaregatan 16 A (visa karta
)
222 22 LUND Kontakt
VD/grundare
Johan Sundberg johan@johansundberg.com 046152121 Jobbnummer
9943730