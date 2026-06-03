Undersköterska med ortopedi- och operationserfarenhet
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2026-06-03
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Är du en lösningsfokuserad undersköterska med en positiv inställning och har lätt för att samarbeta? Vi erbjuder dig en härlig arbetsplats med trevliga arbetskamrater, öppen och tydlig kommunikation samt utvecklande arbetsuppgifter. Välkommen till oss på Centraloperation Ortopedi!
Vårt anställningserbjudande
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar med våra flöden och rutiner. Ständig förbättring krävs för att kunna erbjuda våra patienter en trygg och kvalitativ vård samtidigt som vi ger förutsättningar för en god arbetsmiljö. För oss är det även är viktigt att hela tiden ha en hög kompetensnivå och därför arbetar vi löpande med kompetensutveckling och har en utbildningsledare i vår verksamhet.
Förmåner på Danderyds sjukhus
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmåner Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Hos oss har vi ett brett spektrum och vi opererar såväl akut fraktur- och annan akut ortopedi, planerade ortopedoperationer som revisionskirurgi. Vi arbetar i ljusa, lättarbetade, moderna och fräscha lokaler där vi totalt har 12 operationssalar, 6 tillhörande Ortopedi och 6 tillhörande kirurgi-blocket.
Dina främsta arbetsuppgifter är att:
tillsammans med resten av teamet samarbeta, förbereda såväl patienten som operationssalen inför den planerade operationen.
hantera en stor mängd material i samband med operationen och vara operationssjuksköterskans förlängda arm.
vara delaktig i utvecklingen av verksamheten samt bidra till att bibehålla en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra. Kvalifikationer
Du skall vara utbildad undersköterska med bevis om skyddad usk-titel från Socialstyrelsen.
Du skall ha erfarenhet av ortopedi och ha arbetat på en operationsavdelning. Det är meriterande om du har arbetat i Take Care och gärna Orbit. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som värnar om ett gott arbetsklimat och som både är en bra lagspelare samt har förmåga att arbeta självständigt.
En positiv inställning, intresse för att identifiera förbättringar och vilja att föreslå lösningar är centrala egenskaper vi värdesätter hos vår framtida medarbetare. Du tycker om att leverera god service och har ett trevligt bemötande. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Övrig information
Vi har just nu en ledig tillsvidareanställning på heltid.
Heltid innebär 37 tim/vecka, dag, kväll, helg. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus AB, Ortopedkliniken, Ortopedoperation Kontakt
Kommunal Kommunal 08-12356116 Jobbnummer
9943769