Lärare åk 1-3 Nödingeskolan
Ale kommun / Grundskollärarjobb / Ale Visa alla grundskollärarjobb i Ale
2026-06-03
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödingeskolan är en F–6-skola i Nödinge, nära Ale torg, med cirka 650 elever. Skolan är uppdelad i en lågstadie- och en mellanstadiebyggnad och har en stor gemensam skolgård. Vi arbetar i professionella team med elevens hela skoldag i fokus.
Skolan är PALS‐certifierad. PALS (Positivt beteendestöd i skolan) är ett forskningsbaserat arbetssätt som syftar till att skapa ett tryggt, inkluderande och förutsägbart lärandeklimat. Arbetet genomsyrar både skola och fritidshem och bygger på gemensamma förhållningssätt, tydliga strukturer och ett aktivt relationsarbete.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra, utveckla och följa upp undervisning utifrån läroplanen samt utifrån elevernas olika behov med målet att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Skapa en trygg, inkluderande och strukturerad lärmiljö samt aktivt arbeta med värdegrund och stärka gemenskapen i gruppen.
Vara mentor och stödja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt utifrån skolans fostransuppdrag. Ha en god och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare kring elevernas utveckling och lärande.
Arbeta förebyggande och främjande för elevernas hälsa och lärande samt uppmärksamma behov av stöd samt vid behov genomföra anpassningar och stödinsatser.
Samarbeta med kollegor i arbetslaget för att utveckla undervisning och verksamhet utifrån målen i vårt systematiska kvalitetsarbete.
Samverka med elevhälsan och andra professioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev med fokus på förebyggande och främjande arbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1–3. Det är meriterande om du har någon utbildning inom specialpedagogik eller erfarenhet av specialpedagogiskt arbete, även om du har läst Svenska som andraspråk. Erfarenhet av undervisning i F–3 är meriterande, men vi välkomnar även nyexaminerade lärare.
Vi ser att du har god kunskap om läroplanen (Lgr22) och förmåga att omsätta den i undervisningen samt god didaktisk förmåga och förståelse för hur elever lär i de tidiga skolåren.
Du får gärna ha kunskap och erfarenhet av att kunna differentiera undervisningen för att främja alla elevers lärande och olika behov.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Maria Zinn maria.zinn@ale.se Jobbnummer
9943768