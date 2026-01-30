Verkstadsarbetare
Under devisen "Ingenting är omöjligt" har Balk & Hål varit verksamma utanför Kristianstad sedan 1995. Vi levererar service i världsklass varje dag, oavsett om det handlar om laserskärning, kantpressning, svetsning eller någon annan av de tjänster vi erbjuder. Vi bygger långsiktiga kundrelationer med flexibilitet, ödmjukhet och lösningsfokus som främsta värdeord.
Vår lokala förankring är stark, men vi har kunder i hela Skandinavien, från Tromsö i Nordnorge till Smygehuk allra längst ner på den skånska sydkusten. Hur kunden i Tromsö kände till oss? På rekommendation från två av våra många nöjda kunder förstås! En av dessa är Pernod Ricard som bland annat har världsberömda varumärket Absolut Vodka i sin portfölj.
En av våra främsta styrkor är att vi har möjlighet att hjälpa kunden med såväl helheten som med enskilda delar av processen. Vi är den trygga samarbetspartnern som är med dig som kund hela vägen - från ritning till färdig produkt.
Till vår verksamhet i Mosslunda söker vi nu en allround verkstadsarbetare och i denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som verkstadsarbetare på Balk & Hål arbetar du flera olika förberedande uppgifter i produktionen. Det kan handla om gradning, borrning, försänkning, montering och paketering. Projekten är alltid kundspecifika och serierna är ofta små, vilket gör innehållet i tjänsten varierande.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker denna tjänst har tidigare arbetat i traditionell verkstadsmiljö/metallindustri och är van vid liknande arbetsuppgifter som ovan.
Som person är du serviceinriktad, framåt och sätter en stolthet i att lämna ifrån dig produkter med god kvalitet. Även då arbetsuppgifterna är mindre omväxlande arbetar du med en positiv inställning och ett högt tempo.
Krav är B-körkort och tillgång till bil. Truck- och traverskort är meriterande.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad på Balk & Hål i Mosslunda, strax utanför Kristianstad. Arbetet är på dagtid och på heltid. Tjänsten är en inhyrning via Wikan Personal, som för rätt person kan leda till en tillsvidareanställning hos Balk & Hål framöver.
Tillsättning sker efter överenskommelse, men skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag, då vi kan komma att göra urval löpande. Sista ansökningsdag är den 16 februari.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, kontakta Kristoffer Svensson på 044 - 590 65 08.
