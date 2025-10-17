Verksamhetsspecialist
Kronofogdemyndigheten / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-10-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Kronofogden är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete. Vi vill digitalisera och göra det enklare för kunden i kontakten med oss, och samtidigt arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet. Utvecklingsavdelningen är motorn i arbetet och ser till att vi har förutsättningar att driva den agila utveckling som behövs.
Om jobbet
I rollen som verksamhetsspecialist kommer du främst att arbeta med verksamhetsnära förvaltning och utveckling av våra handläggarsystem. Detta i nära samarbete med IT.
Som verksamhetsspecialist har du en viktig operativ roll i att ansvara för och driva utvecklingen för ditt systemområde. Du har stort fokus på förberedande analys och uppföljning av realiserad utveckling, både vad gäller IT och påverkan på arbetssätt. Verksamhetsspecialisten har en viktig nyckelroll i vårt agila arbetssätt och bidrar i flera tvärfunktionella grupperingar för att utveckla myndigheten. I ditt arbete är det viktigt att både självständigt kunna driva uppgifter i mål liksom att tillsammans med andra prioritera och gemensamt få saker att hända.
Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsspecialist är varierande, och du arbetar tillsammans med olika roller på utvecklingsavdelningen, IT och rättsavdelningen. Du arbetar med teknisk funktion, användar- och systemstöd. Bidrar vid test och kravhantering samt skapar material inför driftsättningar och utbildningar.
Verksamhetsspecialisten bidrar med viktiga insikter och kompetens när det gäller kopplingen mellan verksamhetens behov av IT-stödet och säkerställer att de förändringar som genomförs är ändamålsenliga och effektiva.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy.
Du har personliga egenskaper som innebär att du är flexibel, tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att och ansvarar för att driva utveckling i verksamheten. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd. Du har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att lösa uppgifter. Du delar gärna med dig av kunskap, erfarenhet och goda exempel. Du drivs av att utveckla både dig själv och andra och du tycker om att arbeta med både snabb framdrift och långsiktigt kvalitetstänk.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
- akademisk utbildning om minst 180hp (120 p enligt gamla systemet)
- tidigare erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsnära systemutveckling och har därmed god förståelse och erfarenhet av att omsätta verksamhetens behov till IT-krav
- tidigare erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsnära systemförvaltning och användarstöd
- tidigare erfarenhet av arbete på Kronofogden
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet (de senaste 3 åren) av arbete med verksamhetsnära systemförvaltning och utveckling inom Skuldsanering på Kronofogden (systemen Fenix och Signe).Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som verksamhetsutvecklare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Susanna Jareno, hr-specialist susanna.jareno@skatteverket.se Jobbnummer
9561137