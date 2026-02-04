Verksamhetschef till ny avhopparverksamhet
Trygga familjehem i Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
Bygg, utveckla och led en samhällsviktig verksamhet
Vi söker nu en verksamhetschef med dokumenterad erfarenhet av avhopparverksamhet som får det övergripande ansvaret att bygga upp, utveckla och leda detta affärsområde. Rollen är central och kräver både djup verksamhetskunskap och ett tryggt, närvarande ledarskap.
Om uppdraget
Som verksamhetschef ansvarar du för att utveckla avhopparverksamheten strategiskt och operativt. Du säkerställer att insatserna håller hög kvalitet, är rättssäkra och anpassade till målgruppens komplexa behov. Uppdraget innebär nära samverkan med uppdragsgivare, myndigheter och andra samhällsaktörer.
Ansvarsområden
Övergripande ansvar för avhopparverksamhetens uppbyggnad, utveckling och resultat
Strategiskt, operativt och ekonomiskt ansvar (budget, uppföljning, rapportering)
Utveckla metoder, processer och kvalitetsarbete inom avhopparverksamheten
Leda, stötta och utveckla medarbetare och konsulter med hög professionell standard
Säkerställa säkerhet, etik och rättssäkerhet i alla delar av verksamheten
Samverka med kommuner, myndigheter, rättsväsende och civilsamhälle
Representera verksamheten gentemot uppdragsgivare och samarbetspartners
Kvalifikationer - krav
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom avhopparverksamhet (operativt och/eller i ledande roll)
God förståelse för målgruppen och de risker, säkerhetsfrågor och etiska avvägningar som arbetet innebär
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och strukturerat kvalitetsarbete
Vana att arbeta i samverkan med offentlig sektor och rättsvårdande myndigheter
Erfarenhet av ledarskap med personal- och/eller uppdragsansvar
Mycket god förmåga att skapa förtroende, både internt och externt
Meriterande
Tidigare chefsroll inom avhopparverksamhet eller närliggande område
Relevant högskoleutbildning (t.ex. socionom, beteendevetenskap, kriminologi, juridik)
Kunskap om säkerhetsplanering, hot- och riskbedömningar
Vi erbjuder
Ett avgörande ledaruppdrag inom ett prioriterat samhällsområde
Mandat att forma och utveckla verksamheten långsiktigt
Ett professionellt sammanhang med höga ambitioner och tydligt stöd
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till fortsatt utveckling
Placering: Stockholm/Hybrid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@tryggafamiljehem.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga familjehem i Sverige AB
(org.nr 559335-4896) Jobbnummer
9724122