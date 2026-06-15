Legitimerad sjuksköterska till endokrinmottagningen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-06-15
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Medicinkliniken och LAH är en internmedicinsk specialistklinik med två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Här utreds och behandlas lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar. Vi bedriver även specialistpalliativ vård och avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning. Delaktiga patienter, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga ingredienser i verksamheten.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en tjänst som ger möjlighet till bred kompetens inom endokrinologi.
Endokrinmottagningen är en specialistmottagning som utreder och behandlar personer med under- eller överfunktion i de endokrina organen. Vi träffar patienter med sjukdomar i till exempel sköldkörtel, hypofys och binjure. Våra mottagningar består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, vårdadministratörer och kuratorer. Vi arbetar i ett nära samarbete och med en god teamkänsla.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta med personer som drabbats av olika endokrina tillstånd/sjukdomar.
Som sjuksköterska på mottagningen arbetar du tätt ihop med din sjuksköterskekollega, men även med de andra professionerna i teamet.
Arbetet är till stor del självständigt, även om nära samarbete med våra specialistläkare råder.
Du träffar patienter under pågående utredning, vid uppföljningar och i samband med läkemedelsbehandlingar, samt i och med rådgivning via telefon.
Vi erbjuder dig ett spännande och varierat arbete med trevliga kollegor och stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som verkligen vill göra skillnad för dina patienter. För dig är det självklart att alltid utgå från patienten!
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser att du är engagerad och gärna vill vara en del i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Du arbetar bra tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Som person ser du lösningar före problem, du är initiativrik, kommunikativ och du bidrar till ett gott arbetsklimat. Personlig lämplighet är en avgörande faktor.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset, Plan 1 Målpunkt A (visa karta
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601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Medicinkliniken ViN Kontakt
vårdenhetschef
Emma Hallbäck emma.hallback@regionostergotland.se 010-1042084 Jobbnummer
9964853