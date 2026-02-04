Verksamhetschef till Malmö
2026-02-04
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för de som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet samt tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som Verksamhetschef
Vår verksamhet står aldrig stilla och vi är en samhällsaktör som ständigt står på tå. Som verksamhetschef märks detta tydligt och vi erbjuder en roll där relationer och utveckling utgör grundplattan och där närvarande ledarskap och affärer står i fokus.
Som verksamhetschef erbjuds du ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter, där du leder och utvecklar verksamhetsområdet i linje med bolagets uppsatta mål. Du är en av tre Verksamhetschefer i Malmö och är direkt underställd Distriktschef. Du kommer att ha resultat- och personalansvar för ditt verksamhetsområde, ansvar för att utveckla affärs- och verksamhetsuppdrag, organisera och skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål, samt leda och coacha dina ca 10 områdeschefer och gruppchefer. Du ingår även i distriktsledningen för Sydväst som utgörs av Distriktschef, 10 Verksamhetschefer, Affärsstöd och HR-Verksamhetspartner.
I denna dynamiska roll får du ett övergripande ansvar för att både driva och utveckla verksamheten framåt. Du kommer arbeta för att skapa affärer med god lönsamhet och utveckla affärsrelationer med både nya och befintliga kunder. Vidare kommer du tillsammans med dina områdeschefer att optimera personalplaneringen och säkerhetsställa en god arbetsmiljö med ett långsiktigt perspektiv. Du är delaktig, tydlig och tillgänglig när det gäller att ta tag i driftsfrågor och följa upp verksamheten.
Vad tar du med dig in i rollen?
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet av ledarskap inom personalintensiva verksamheter, där du varit chef över andra chefer. Du har dokumenterad erfarenhet av budget och personalansvar samt arbetat med förändringsledning och verksamhetsstyrning.
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med starkt fokus på mål och resultat. Du har ett inkluderande förhållningssätt och ser samarbete som en nyckel till framgång. Med nytänkande och driv skapar du utveckling, och ditt ledarskap präglas av tillit, engagemang och förmåga att leda genom andra.
Du har god vana av att planera, prioritera och följa upp strategiska initiativ, och bygger starka relationer både internt och externt. Som chef på Samhall är du prestigelös, flexibel och stöttande, en förebild för dina medarbetare och kollegor.
Vi ser gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Eftersom rollen innebär resor inom distriktet är B-körkort ett krav.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Befattningens placering: Malmö
Sista dag att ansöka är 25e februari
Fackliga kontaktuppgifter:
Aqba Ar-Rawi, Unionen 072-2032383
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
