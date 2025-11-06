Verksamhetschef Storås Ridklubb
2025-11-06
Storås Ridklubb är en ideell förening som driver ridskola för elever i alla åldrar med fokus på att hålla en familjär stämning, har roligt med hästen i centrum och hålla en hög kvalitét med möjlighet till utveckling.
Storås Ridklubb ligger i det vackra strövområdet Lärjedalen, bara ett stenkast från Angered centrum. Idag finns stall med plats för 28 hästar, ett 20x40 m ridhus, paddocken med de något udda måtten 30x50 m och ett flertal hagar i härlig miljö. Anläggningen arrenderas av Göteborgs Stad och kommer förhoppningsvis att genomgå en rejäl ombyggnation / nybyggnation inom de närmsta åren. Vår ridskola skall välkomna alla, från de ryttare som vill lära sig ridningens grunder, till de som rider på en högre nivå.
Vår verksamhetschef sedan många år kommer att gå i pension under första halvåret 2026 och därför söker vi nu en person som kan ta över efter henne. Som verksamhetschef ansvarar du för att tillsammans med styrelsen driva och utveckla ridskoleverksamheten samt underhålla anläggningen.
I din roll som verksamhetschef skapar du tillsammans med personalen goda förutsättningar för en väl fungerande verksamhet, en god och säker arbetsmiljö, en välskött anläggning, alltid med en god hästvälfärd som ledstjärna.
Underställd styrelsen har du det övergripande ansvaret för ridskola, personal, hästar, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Stort fokus i tjänsten är att vara en god ledare och ge vår personal de bästa förutsättningarna, men även att vara en duktig verksamhetsledare som kan agera både proaktivt och reaktivt på utmaningar vi ställs inför som förening. Det är viktigt att du känner ett ägandeskap i att organisera, planera och följa upp verksamheten. Vi förväntar oss också att verksamhetschefen håller lektioner regelbundet i verksamheten.
Det är viktigt att du är en självständig person, eftersom din närmsta chef är en ideell styrelse.
Utbildning/kvalifikationer
* Svensk ridlärare, lägst Level II eller motsvarande
* Erfarenhet av ekonomi och budgetarbete
* BE-körkort
Övriga kompetenser som är meriterande:
* Erfarenhet av arbete i ideell verksamhet
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med fokus på team- och utvecklingsarbete
* Vana att arbeta med Hippocrates Academy
* Då verksamheten delvis finansieras genom olika typer av bidrag och kommunalt stöd, ser vi gärna att du har erfarenhet av detta sedan tidigare.
* Vana att jobba med sociala medier
Referens tas vid behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: styrelsestoras@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
, https://www.storasridklubb.se/
Storås Ridhusväg 25
)
424 54 ANGERED
För detta jobb krävs körkort.
Storås Ridklubb Jobbnummer
9592474