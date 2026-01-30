Verksamhetschef, Stöd, service och boende
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering: Stöd, service och boende (SSB)
Nu söker vi en erfaren ledare som vill vara med och leda och utveckla våra verksamheter inom stöd, service och boende. SSB består av åtta enheter som ansvarar för verkställighet av beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) gällande målgruppen socialpsykiatri.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du leder ett av tre verksamhetsområden och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, samtidigt som du även leder verksamhetsområdets egen ledningsgrupp. Som en del av förvaltningens ledningsgrupp får du tillsammans med oss leda utvecklingen och hantera de utmaningar vi står inför. Vi arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och ser oss själva som ett team där god kommunikation och prestigelöshet är viktigt för att vi tillsammans ska lyckas med vårt uppdrag. Det innebär att du ser din verksamhets uppdrag, i ett större sammanhang där helheten alltid är vägledande.
Som verksamhetschef hos oss har du ett övergripande ansvar för verksamhetens samtliga delar som ekonomi i balans, mål, resultat, kvalitet, arbetsmiljö samt systematisk verksamhets- och kvalitetsuppföljning.
Rollen kräver att du kan lyfta blicken, se helheten och leda i förändring. Du är väl förtrogen med relevant lagstiftning och företräder verksamheten i nämnd och utskott. Samverkan är en naturlig del av uppdraget, både i samverkanssystemet och tillsammans med fackliga parter.
Som verksamhetschef blir du en del av ett sammanhang där ledarskap och utveckling står i fokus, där du har tillgång till stödfunktioner inom HR, ekonomi, juridik, IT-utveckling och kvalitet. Du erbjuds även kontinuerliga utbildningsinsatser som stärker dig i ditt chefsuppdrag och skapar långsiktiga förutsättningar för framgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen som är relevant för tjänsten, exempelvis socionomexamen eller annan högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har dessutom erfarenhet av ledarskap inom offentlig sektor, företrädesvis i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer. Du har en gedigen bakgrund inom socialt arbete och förstår de komplexa utmaningar och möjligheter som verksamheten står inför.
För att lyckas i rollen har du goda kunskaper om målgrupperna inom verksamhetsområdet och de lagstiftningar som styr insatserna. Du har ett stabilt och moget förhållningssätt, vilket gör att du kan hantera utmanande situationer på ett professionellt och tryggt sätt. Ditt ledarskap är inspirerande, modigt och prestigelöst, och du har lätt för att motivera andra i din omgivning. Du driver och utvecklar teamet med stöd av din erfarenhet och strävar aktivt efter att skapa delaktighet, tillit, arbetsglädje och engagemang.
Du är flexibel och anpassningsbar med förmåga att växla fokus vid förändrade förutsättningar, samtidigt som du arbetar strukturerat och kan organisera och prioritera arbetsuppgifter för att säkerställa hög kvalitet. Du har en god samarbetsförmåga och bygger starka relationer, både internt och externt. Du strävar efter att skapa en modern och kunskapsbaserad verksamhet och håller dig uppdaterad om det senaste kunskapsläget inom området. Du har också ett starkt fokus på resultat och effekter av arbetet, för att kunna erbjuda ett hållbart brukararbete som skapar mervärde för invånarna.
Om du känner igen dig i denna beskrivning och vill vara med och leda, utveckla och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling, ser vi fram emot din ansökan!
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av dig som sökande via polisens e-tjänst Kontrollera egna uppgifter.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
