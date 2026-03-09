Verksamhetschef sökes till Viljan Varla HVB
Om Viljan Varla HVB
Viljan Varla ligger i en rymlig villa i Kungsbacka kommun och har fritidsaktiviteter, gym och skolor inom gångavstånd. Verksamheten tar emot pojkar och flickor i åldrarna 14-20 år med psykologisk skörhet och svårigheter eller riskbeteenden utifrån trauma eller psykisk ohälsa.
Beskrivning av tjänsten som verksamhetschef
I din roll som Verksamhetschef arbetar du självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från regionala resurser samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.
Vi vill och kan göra skillnad med fokus på kund, medarbetare och beställare samt för samhället i stort. Vägen dit går genom ett tydligt och utvecklande ledarskap.
Vår ledarkompass består av fyra områden
• Skapa värde
• Vi tillsammans
• Bygga tillit
• Tänka nytt
Kompassen hjälper oss att nå våra långsiktiga mål, leda och utveckla vår verksamhet och affär framåt samt fungerar som ett verktyg för att leda oss själva och andra.
Du rapporterar direkt till Regionchef och ingår i en kompetent ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med kunder, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner inom koncernen
Kvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning, enligt krav från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att vara tillståndsbärare
Minst 2 års erfarenhet av ledande befattning inom HVB barn och unga.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk analys
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Sammanfattning
Roll: Verksamhetschef/föreståndare
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Vardagar 8-17
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
