Verksamhetschef Ortopedi
Region Gotland / Sjukvårdschefsjobb / Gotland Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland
2026-01-09
Ortopedi
Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv sjukvård med behov av stor kompetensbredd beroende på ö-läget.
Ett stort antal specialiteter finns representerade inom både de opererande och de medicinska områdena då lasarettet fungerar som ett länssjukhus. Det är korta kommunikationsvägar och styrning och utveckling sker i nära dialog.
Gotlands Verksamhet Ortopedi skall erbjuda patienter ortopedisk vård av god kvalitet utifrån befolkningens behov. Detta gör vi genom gott medarbetarskap och samarbete över gränserna.
Verksamheten bedriver elektiv kirurgi, såsom höft- och knäproteskirurgi, hand-, knä-, axel, fot- och ryggkirurgi samt en del barnortopedi.
Den akuta ortopediska traumaverksamheten är omfattande, med en markant ökning under sommarhalvåret. Alla typer av frakturkirurgi förekommer, även om majoriteten av akut ryggkirurgi remitteras till Karolinska Sjukhuset. Det finns en väl fungerande frakturkedja för benskörhetsfrakturer. Vi delar primärjourslinjen med kirurgen/urologen.
Vi interagerar med övriga specialiteter inom sjukvården och har värdefulla kompetensutbyten med enheter på fastlandssjukhus. Den kirurgiska verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra opererande specialiteter på en gemensam operationsavdelning. Våra patienter vårdas primärt på en vårdavdelning med ortopedisk profilering, innefattandes 15 vårdplatser. Ortopedmottagningen har en stor verksamhet med blandat remiss- och återbesök. På både mottagning och avdelning finns det en stabil grundbemanning vilket glädjande bäddar för goda möjligheter till förbättrings- och utvecklingsarbete. På läkarsidan har vi genomgått ett generationsskifte. Vi har idag 1 specialister, 8 överläkare och 10 underläkare. Kliniken är liten men har höga ambitioner för både vårdutbud och kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för ortopedin vid Visby lasarett kliver du in i en central ledarroll där du har det samlade ansvaret för verksamhetens ekonomi, resultat och personal. Ditt uppdrag är att leda och fördela arbetet med sikte på en modern vårdprocess som möter befolkningens behov av både akut och elektiv kirurgi. Med ett coachande förhållningssätt företräder du arbetsgivaren och ansvarar för att driva verksamhets- och aktivitetsplaner framåt, samtidigt som du säkerställer en kontinuerlig kvalitetssäkring i enlighet med gällande lagar och regelverk.
Du blir närmaste chef för en kompetent läkargrupp bestående av cirka 19 medarbetare - från underläkare till erfarna överläkare - samt leder två enhetschefer och en chefsassistent. I din vardag ingår allt från att genomföra medarbetar- och lönesamtal till att leda APT och samverkansgrupper, där målet alltid är att främja ett gott medarbetarskap och en trygg arbetsmiljö.
Rollen präglas av samverkan och dialog; du är en aktiv part i sjukvårdens ledningsgrupp och verkar för ett nära samarbete med chefskollegor inom hela vårdkedjan. För att bibehålla en stark förankring i den dagliga verksamheten kombineras ditt chefsuppdrag med kliniskt arbete eller andra administrativa uppdrag. Här får du möjligheten att leda en klinik med höga ambitioner och stabil grundbemanning, där du genom uppföljning och ett tydligt ledarskap skapar förutsättningar för både medarbetarnas utveckling och en ortopedisk vård i toppklass.
Vem är du?
Som person har du god självinsikt och förmågan att agera professionellt oavsett situation. Ditt ledarskap präglas av tillit; du motiverar dina medarbetare genom att ge dem befogenheter och skapa ett starkt engagemang. Som en naturlig referenspunkt i gruppen kommunicerar du tydligt, säkerställer att förväntningar är klara och följer upp arbetet hela vägen i mål.
Du är en lyhörd lagspelare som löser konflikter konstruktivt och relaterar till din omgivning på ett smidigt sätt. Du har en god analytisk förmåga, trivs med komplexa frågeställningar och kan bryta ner komplicerade problem till konkreta lösningar. Med ett strukturerat arbetssätt planerar, organiserar och prioriterar du effektivt, alltid med fokus på att hålla uppsatta tidsramar.Kompetenser
- Flerårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård
Meriterande
- Specialistläkare inom ortopedi
- Chefserfarenhet
- Erfarenhet av att vara chef inom en politisk styrd org.
- Erfarenhet av att leda andra chefer, ex. första linjens chefer
Fackliga representanter
John Eliasson, Gotlands läkarförening - john.eliasson@gotland.se
Erika Liljegren, Vårdförbundet - erika.liljegren@gotland.se
Mikael Stenström, Kommunal - mikael.stenström@gotland.se
SACO - saco@gotland.se
Vision - vision@gotland.se
för att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet. Ersättning
