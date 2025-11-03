Verksamhetschef Förskola
Åre Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Åre Visa alla pedagogchefsjobb i Åre
2025-11-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Åre kommun söker en verksamhetschef för förskolan som vill bidra till att varje barn får de bästa förutsättningarna att växa, lära och utvecklas. Här får du möjligheten att arbeta i en kommun där vi varje dag strävar efter att vara professionella, lyhörda och respektfulla i allt vi gör.
Som verksamhetschef för förskolan leder du en verksamhet med tydligt fokus på kvalitet, delaktighet och trygghet. Du har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor och driver utvecklingen tillsammans med våra engagerade rektorer och medarbetare.
Med lyhördhet för barnens behov, respekt för professionen och professionellt ledarskap skapar du förutsättningar för en förskola där alla kan växa barn som vuxna.
Vi förväntar oss att vår nya verksamhetschef för förskolan inte tvekar att arbeta nära verksamheterna och aktivt stöttar rektorerna i att identifiera svårigheter, hitta lösningar och implementera åtgärder, samt stödjer förvaltningschef i förvaltningens övergripande arbete. Som verksamhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschef. I Åre kommun finns det 19 förskolor av varierande storlek som är indelade i 4 rektorsområden.
Vi erbjuder
Ett strategiskt och utvecklande ledaruppdrag med stort handlingsutrymme.
Ett öppet klimat där vi litar på varandra, lyssnar in och lär tillsammans.
Möjlighet att påverka framtiden för kommunens yngsta invånare på riktigt.
Konkurrenskraftiga villkor och stöd i ditt ledarskap
Som chef representerar du kommunen, dess värdegrund, verksamhet, syften, policys och mål. Chefskapet i Åre kommun kännetecknas av tre områden; ledarskap, arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar. För ett gott chefskap måste alla tre delarna finnas och de tre områdena går in i varandra på många olika plan.Kvalifikationer
* Akademisk utbildning företrädelsevis inom utbildningsområdet
* God insikt i och stor förståelse för skolväsendet och rektorsuppdragets komplexitet, vana av systematisk kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och på de olika enheterna
* Tidigare chefserfarenhet
* God analytisk och strategisk förmåga och erfarenhet av att skapa fungerande strukturer
* Erfarenhet av att arbeta med ekonomiska ramar och budgetprocesser
* Tidigare rektorserfarenhet är meriterande
Som person är du prestigelös, bjuder in till delaktighet, är professionell och visar tilltro till medarbetarnas kompetens och förmåga. Du reflekterar över ditt ledarskap, är lyhörd och öppen för feedback för att ständigt utvecklas i din roll. Du visar mod genom att prioritera, besluta och möta utmaningar som kommer.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsspecialist
Anna Jacobson anna.jacobson@are.se 064716386 Jobbnummer
9584675