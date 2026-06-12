Underhållstekniker (dagtid)
NKT HV Cables AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2026-06-12
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Vill du arbeta med underhåll i en tekniskt avancerad och växande verksamhet? Som underhållstekniker på NKT blir du en del av vårt erfarna underhållsteam vid kabelfabriken i Karlskrona. Rollen är viktig för att säkerställa en stabil och driftsäker produktion samtidigt som du bidrar till den gröna omställningen genom tillverkning av kraftkabel för projekt på land och till havs. Här erbjuds du en roll med variation, tekniska utmaningar och samarbete i vardagen.
Utför mekaniskt underhåll i automatiserad produktionsmiljö
I rollen ansvarar du för förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll i en modern och automatiserad anläggning. Arbetet omfattar både planerade insatser och åtgärder vid driftstörningar, med fokus på säker drift, tillgänglighet och kontinuerlig förbättring. Du samarbetar dagligen med kollegor inom underhåll och produktion och bidrar till att identifiera förbättringsområden i vår maskinpark.
Ansvarsområden:
• Arbeta med planerat, förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll• Felsöka och reparera mekaniska komponenter i produktionsutrustning• Inspektera maskiner och identifiera förbättringsområden• Bidra till hög tillgänglighet i produktionen
Arbetstiden är dagtid.
Tjänsten är placerad på NKTs kabelfabrik på Verkö i Karlskrona och du rapporterar till Manager Maintenance Mechanic.
Positiv och samarbetsinriktad person med tekniskt intresse
Du trivs i en praktisk roll nära produktion och uppskattar struktur, säkerhet och samarbete i det dagliga arbetet. Du behåller ett lugnt och metodiskt arbetssätt även vid hög arbetsbelastning. Som person bidrar du till ett positivt arbetsklimat och delar gärna med dig av kunskap. Du kommunicerar tydligt och ser värdet av att arbeta tillsammans för att lösa tekniska utmaningar.
Du har även:
• Utbildning inom underhåll, verkstadsteknik eller motsvarande• Flera års erfarenhet av mekaniskt underhåll och felsökning i produktionsmiljö• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Bidra till hållbar industriproduktion i ett globalt bolag
NKT är engagerat i att utveckla en mångfaldig organisation och en inkluderande kultur där personer med olika bakgrund kan växa och inspireras att göra sitt bästa. Vi är övertygade om att mångfald skapar förutsättningar för långsiktig utveckling och att en inkluderande och välkomnande kultur bidrar till en bättre arbetsmiljö.
I denna roll blir du en del av ett samarbetsorienterat team i ett internationellt bolag i tillväxt. NKT erbjuder möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och arbete i en miljö där teknik, hållbarhet och utveckling går hand i hand.
Tycker du tjänsten låter intressant?
Då vill vi gärna prata med dig. Även om du inte uppfyller alla krav – berätta det för oss. Kunskapsluckor kan fyllas och det viktigaste är din potential, motivation och intresse att bidra till vår framtid.
Läs mer om våra förmåner här och lyssna på några röster från våra medarbetare här!
Ansök via länken nedan senast 2026-08-02. Urval sker löpande vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan detta datum. Var medveten om att utdrag ur belastningsregistret, alkohol-och drogtester samt personlighetstester är en del av vår rekryteringsprocess.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommaren. Fackliga representanterIF Metall – Marcus Degerskär, +46 455 753 52 Be a Connector of the green tomorrow! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8017-44242545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Kontakt
Mrs.
Jenni Aronsson jenni.aronsson@nkt.com +46 708287947 Jobbnummer
9962235