Strukturerad och självständig fysiker till Oskarshamnstrakten
Ett nytt kapitel AB / Fysikjobb / Oskarshamn Visa alla fysikjobb i Oskarshamn
2026-06-12
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Ett spännande jobb för dig som är utbildad inom fysik, tex civilingenjär teknisk fysik, kärnfysik, sjukhusfysik eller liknande utbildning. Den här tjänsten passar dig som är metodisk, strukturerad och kan arbeta självständig.
Tjänsten är förlagd utanför Oskarshamn. Det går jättebra att veckopendla (vi hjälper dig med allt praktiskt!)
Tjänsten:
Tjänsten passar dig som är intresserad av strålning, fysik, laborationer, analys och som vill arbeta med något som är både meningsfullt och gör nytta. I just den här rollen förväntas du kunna strukturera och planera uppstarten av ett praktiskt mätarbete, tex på vilket sätt det ska genomföras, hur prover ska utföras osv. Dokumentation.
Vad efterfrågas:
Utbildning: Sjukhusfysik eller en ingenjörsexamen med inriktning på fysik / teknisk fysik, eller annat som bedöms likvärdigt. Flera års utbildning krävs.
Erfarenhet:
Allra helst har du tidigare erfarenhet av kärnteknisk verksamhet och vet hur en anläggning kan se ut / fungerar, i annat fall har du några års erfarenhet av annat arbete där arbetsuppgifterna kan bedömas snarlika. Det är mycket bra om du har dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete eller åtminstone har förståelse/inblick i hur arbetet fungerar, tillika erfarenhet som visar på förmåga att strukturera, se helhet, ta projekt vidare och självständigt kunna ta beslut för att arbeta framåt. Kunskap om radiologisk strålning från utbildning- och/eller praktisk erfarenhet.
Vem är du som person:
Lugn, trygg, engagerad och driven. Du är en kommunikativ, lugn och metodisk person. Tjänsten ställer krav på att du kan arbeta självständigt och överblicka projektet, samtidigt som du behöver kunna rådfråga kollegor och arbeta tvärfunktionellt för bästa resultat. Du är strukturerad och metodisk utan att fastna i detaljer, att driva arbetet framåt är viktigt och du vill arbeta on site. Du är flytande i både svenska och engelska och trivs med en stor del dokumentativt arbete.Publiceringsdatum2026-06-12Körkortskrav
Krävs.
Språk:
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.Övrig information
Arbetets natur gör att du som kandidat behöver vara på plats till stor del, men flexibilitet för veckopendlingsupplägg finns.
Skicka gärna din ansökningshandling på svenska.
Säkerhetsklassad tjänst.
När:
Enligt överenskommelse. Omgående behov och fortlöpande framöver.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902937-2051362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141), https://www.ettnyttkapitel.se
572 31 (visa karta
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572 31 OSKARSHAMN Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Jobbnummer
9962240