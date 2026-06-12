Undersköterska Särskilt boende - Österbo
Perstorps kommun / Undersköterskejobb / Perstorp Visa alla undersköterskejobb i Perstorp
2026-06-12
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perstorps kommun i Perstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen – ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg?
Vi söker nu engagerade och drivna undersköterskor som vill göra skillnad för våra äldre och samtidigt vara en del av en verksamhet i utveckling. Hos oss står den personcentrerade vården i fokus, där varje individ ges möjlighet till en aktiv, meningsfull och trygg vardag utifrån sina egna förutsättningar.
Vi befinner oss i en spännande förändringsresa mot mer självstyrande arbetssätt och söker dig som trivs med utveckling, samarbete och att tänka nytt.
Österbo ligger mitt i hjärtat av Perstorp och är ett boende med 54 platser för våra äldre medborgare som inte längre kan bo kvar i sitt ordinära boende. Av de 54 platserna är 4 av dem korttid-/växelvårdsplatser. Våra boende är äldre med varierat omsorgsbehov utifrån sviktande kognition/demens/psykisk ohälsa och somatiska sjukdomar.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära våra brukare och bidrar till att skapa hög livskvalitet genom ett professionellt och respektfullt bemötande.
Du kommer bland annat att: Ge omvårdnad och stöd till äldre personer utifrån individuella behov. Arbeta med personer som har demenssjukdom, kognitiv svikt, psykisk ohälsa och komplexa sjukdomstillstånd. Bidra till att skapa en aktiv och meningsfull vardag för varje enskild brukare. Arbeta personcentrerat med fokus på delaktighet, självbestämmande och trygghet. Samarbeta med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och närstående. Aktivt bidra till verksamhetens utveckling och förändringsarbete.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska med skyddad titel.
Har minst 2–3 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
Har erfarenhet av arbete med demenssjukdom, kognitiv svikt, multisjuka äldre och/eller psykiatri.
Har god förmåga att arbeta personcentrerat.
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att samarbeta och ser dig själv som en lagspelare.
Är flexibel och vågar tänka utanför boxen när situationen kräver det.
Ser förändring som en möjlighet och vill vara med och utveckla verksamheten.
Det krävs att du har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera obehindrat i tal och skrift.
Vi kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister innan eventuell anställning.
Meriterande
Vi ser det som särskilt meriterande om du har specialistutbildning för undersköterskor inom:
Demens
Palliativ vård
Psykiatri
Det är även meriterande om du har:
Handledarutbildning
Erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete
Erfarenhet av självstyrande eller teambaserade arbetssätt
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att:
Vara delaktig i utvecklingen av en modern och självstyrande verksamhet. Arbeta i ett engagerat team med hög kompetens. Påverka arbetssätt och utveckling i det dagliga arbetet. Bidra till att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för våra brukare. Utvecklas både professionellt och personligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skapar vi den bästa vardagen för våra brukare.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps Kommun
(org.nr 212000-0910), http://www.perstorp.se/
http://www.perstorp.se/ (visa karta
)
284 31 PERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Boende äldre Kontakt
Susanne Jonasson 010-4427959 Jobbnummer
9962237