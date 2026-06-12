Teamledare - Montage till Elektromontage!
Job Solution Sweden Consulting AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Söderköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Söderköping
2026-06-12
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Elektromontage har nyligen utsetts till DI Gasell 2025 och befinner sig i en stark expansionsfas. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll som Teamledare för ett montageteam under etablering. Här får du möjligheten att vara med och bygga upp arbetssätt, struktur och ett framgångsrikt team inom ett växande produktområde.
Vi söker en ansvarstagande och drivande lagspelare som vill leda installations- och montagearbetet av elskåp och elutrustning i containrar, samtidigt som du bidrar till utvecklingen av både teamet och verksamheten.
Om rollen
Som Teamledare ansvarar du för att planera, koordinera och driva det dagliga montagearbetet framåt. Rollen innebär ett nära samarbete med Produktionsledare, Projektledning och övriga teamledare för att säkerställa att arbetet utförs enligt tidplan, kvalitetskrav och gällande standarder.
Då detta är ett nytt produktområde får du en viktig roll i att utveckla effektiva arbetsmetoder, förbättra logistikflöden och skapa förutsättningar för en säker och välfungerande produktion.
Teamet kommer att bestå av både Elektromontages egna medarbetare och väl integrerade externa samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterPlanera och leda det dagliga montagearbetet
Arbetsplanera tillsammans med Produktionsledare, närmaste chef och Projektledning
Säkerställa att projekt genomförs inom utsatt tid och enligt uppsatta mål
Organisera resurser och arbetsflöden för ett effektivt montage
Registrera och följa upp avvikelser
Identifiera behov och beställa installationsmaterial
Utveckla och standardisera arbetsmetoder samt implementera "best practice"
Introducera och stötta nya medarbetare och inhyrd personal
Coacha, motivera och följa upp teamets arbete och utveckling
Sätta mål tillsammans med teamet och kontinuerligt följa upp resultat
Vara länken mellan teknik, projektledning och pågående produktion
Delta i dagliga styrningsmöten med övriga teamledare och produktionsledning
Säkerställa elsäkerhet samt att installationer utförs enligt gällande standarder och föreskrifter
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt kunnande inom elinstallation och erfarenhet av att leda montageteam i produktions- eller projektmiljö.
Vi tror att du har:Gymnasieutbildning med teknisk inriktning, exempelvis El- och energiprogrammet, Elautomation eller liknande
Flerårig erfarenhet av installation av elutrustning
Erfarenhet av arbete med kontrollskåp, ställverk, containersystem eller liknande lösningar
Erfarenhet som ledande montör eller annan arbetsledande roll inom elinstallation
God förståelse för kretsscheman, kabelförläggningslistor och mekaniska layouter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du:Ansvarstagande och strukturerad
Drivande med ett starkt fokus på ständiga förbättringar
En naturlig ledare som skapar engagemang och samarbete
Kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
Flexibel och lösningsorienterad
Van att se helheten samtidigt som du har öga för detaljer
Därför ska du välja Elektromontage
Elektromontage har mer än 50 års erfarenhet av att leverera högkvalitativa lösningar inom styr- och kraftautomation till världsledande företag inom kraftgenerering och shipping. Cirka 95 procent av produktionen exporteras till kunder över hela världen.
Hos oss arbetar vi i team och vår kultur präglas av LEAN, ständiga förbättringar och respekt för individen. Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och påverka, utvecklas och bidra till företagets fortsatta tillväxtresa.
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan med CV. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Job Solution på uppdrag av kunden. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på Pontus.Lindekrantz@jobsolution.se
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt? Tveka ändå inte att höra av dig – vi berättar gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Söderköping (visa karta
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614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Elektromontage Jobbnummer
9962244