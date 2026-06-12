Lärare i åk 2 till Tallängens skola
Kumla kommun / Grundskollärarjobb / Kumla Visa alla grundskollärarjobb i Kumla
2026-06-12
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Är du läraren som alltid sätter eleven i första rummet? Drivs du av och tycker om att leda utvecklingsprocesser? Har du lätt för att skapa relationer och bidrar till arbetslaget genom att vara en lagspelare? Kan du genom kreativitet och engagemang skapa delaktighet och intresse för lärande hos lärare, elever och vårdnadshavare? Är du utbildad lärare? Sök då tjänsten hos oss på Tallängens skola F-6!
Tallängens skola ligger mitt i lugna Hällabrottet, med skogen in på skolgården som erbjuder fantastiska möjligheter till lek och uteverksamhet. Skolan består av förskoleklass, fritidshem och skola från årskurs 1 till 6. På skolan arbetar ca 30 medarbetare.
Vi ser Tallängens skola som en gemensam arbetsplats där vi tillsammans fokuserar på att se möjligheter i olikheter och utifrån det utveckla alla våra elevers måluppfyllelse, såväl inom fritidsverksamheten och förskoleklass som i grundskolan (F-3 och 4-6).
Just nu fokuserar vi bland annat på utvecklingsarbeten inom språkutvecklande arbetssätt och att utveckla arbetet med att rikta stödet till eleverna där det behövs som bäst.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Hos oss på Tallängens skola kommer du att vara verksam inom arbetslaget F-3 som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du har, tillsammans med en lärarkollega, ansvar för undervisningen i åk 2 och ser också till att planeringen förankras väl i samarbete med arbetslaget.
Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet. Detta är en tillsvidaretjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarlegitimation mot yngre åldrar, och som är intresserad av skolutveckling. Att du är positiv, engagerad och flexibel samt att du har förmågan till nytänkande är egenskaper som vi värdesätter högt. Du har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor. Du bör vara nyfiken på elevernas olika sätt att tänka, lära och förstå och se deras individuella behov som en utmaning.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-06 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 51/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor Tallängens skola
Anders Holmqvist anders.holmqvist@kumla.se 019- 58 88 31 Jobbnummer
9962242