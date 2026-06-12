Serviceinriktad Redovisningskonsult med kundansvar
Ecit Services AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
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Vill du arbeta i en roll där du kombinerar analys med nära kunddialog och rådgivning? Har du 1–3 års erfarenhet av redovisning och trivs i en roll där du bygger relationer och blir ett stöd för företagare i deras vardag? Lockas du av att ta ansvar, arbeta affärsnära och göra verklig skillnad för dina kunder?
Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
ECIT levererar produkter och tjänster inom ekonomi, lön, HR, IT och affärslösningar med verksamhet över hela Sverige. Vi söker nu en nyfiken och serviceinriktad redovisningskonsult till vårt kontor i Göteborg. Här får du en central roll i att stötta våra kunder i deras ekonomiska vardag, med fokus på rådgivning, uppföljning och kvalitet i redovisningen.
I rollen arbetar du nära våra kunder, som har outsourcat sin ekonomihantering till oss. Ofta är de entreprenörer och mindre till medelstora bolag, där du blir en viktig partner och ett bollplank i både små och stora frågor. Du bygger långsiktiga relationer, ger rådgivning och hjälper kunderna att förstå sin ekonomi och utveckla sina verksamheter.
En stor del av arbetet innebär att följa upp, analysera och kvalitetssäkra redovisningen samt ta fram underlag och rapporter som skapar värde för kunden. Du har stöd av ett team som arbetar med delar av det löpande arbetet, vilket ger dig möjlighet att fokusera mer på kunddialog, analys och rådgivning.
Utöver detta kommer du även arbeta med löpande redovisning, upprätta deklarationer, delta i enklare bokslutsarbete samt ha eget ansvar för mindre kunduppdrag, med löpande dialog med dina kunder.
I rollen kommer du successivt att utvecklas genom att självständigt hantera egna kunder, fördjupa din kompetens och ta ett större ansvar över tid. På sikt ges du möjlighet att arbeta mer rådgivande och ta dig an mer komplexa uppdrag.
Du utgår från vårt kontor i Göteborg, med möjlighet att även besöka kunder för att skapa en djupare förståelse för deras verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH eller högskola)
Minst 1–3 års arbetslivserfarenhet inom redovisning
Erfarenhet av: Inkomstdeklarationer, Arbetsgivardeklarationer och Momsdeklarationer
Kunskap inom K2-regelverk
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterade är erfarenhet av bokslutsarbete för mindre och medelstora bolag.
Vem är du?
Du är en serviceinriktad och kommunikativ person som trivs med kundkontakt och har lätt för att bygga relationer. Du har en god grundförståelse inom redovisning och arbetar strukturerat, noggrant och kvalitetsmedvetet.
Du är van att arbeta i affärs- och redovisningssystem, hanterar flera uppdrag parallellt och känner dig trygg i att prioritera ditt arbete.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och självständig i dina uppgifter, samtidigt som du är prestigelös och vågar be om stöd vid behov. Du har ett starkt driv att utvecklas och vill successivt ta större ansvar i din roll.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Kontinuerlig kompetensutveckling
Hybrid arbetsplats
Ett engagerat team med god laganda
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken
Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder varav ca 650 i Sverige.
Våra värdegrundsord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen som redovisningskonsult i Göteborg och känner att rollen passar dig, ansök redan idag!
Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning tillämpas efter provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410), https://www.ecit.com/se/
Ullevigatan 17 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Jobbnummer
9962246