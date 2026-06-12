Sjuksköterska till unik rotationstjänst på Östhammars Vårdcentrum
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Östhammar Visa alla sjuksköterskejobb i Östhammar
2026-06-12
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Östhammars Vårdcentrum
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Sjuksköterska till unik rotationstjänst inom primärvård-kombinera kontinuitet med akuta utmaningar
Vill du ha det bästa av två världar?
Hos oss får du en varierad och utvecklande tjänst där du arbetar både på Vårdcentral och Jourmottagning. Du möter patienter i alla åldrar, följer dem över tid och får samtidigt använda din kompetens i akuta situationer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är sjuksköterska för tillsvidareanställning som vill vara med att bygga Östhammars Vårdcentrum. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Som sjuksköterska i vår rotationstjänst arbetar du dag på Vårdcentralen, kvällar, nätter samt helger på jourmottagningen. Önskeschema tillämpas. Huvudanställningen kommer att vara på jourmottagningen. Vi erbjuder möjlighet att jobba digitalt hemifrån.
Vi har ett bra lokalt kollektivavtal för ersättningar.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
På vårdcentralen möter du både patienter med akuta och kroniska besvär där dina arbetsuppgifter är att: delta i mottagningsarbete, telefonrådgivning, chatt, assistera läkare vid olika undersökningar.
På jourmottagningen arbetar du med triagering och omhändertagande av patienter med akuta vårdbehov samt assisterar läkaren vid olika undersökningar och behandlingar.
Hos oss får du en arbetsplats där ingen dag är den andra lik, samtidigt som du får kontinuiteten och patientkontakten som gör skillnad.
Din kompetens
• Legitimerad sjuksköterska
• Viss erfarenhet av Primärvård/akutsjukvård
• Vi söker dig som är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet samt din förmåga och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med personalen på Östhammars Vårdcentrum.
Vår verksamhet
Östhammars Vårdcentrum ligger i kuststaden Östhammar. Här arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Jourmottagning är på primärvårdsnivå och har öppet kvällar, nätter samt helger. Vi har ett nära samarbete med vårdcentralerna i kommunen samt våra vårdgrannar.
Östhammars Vårdcentrum tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet.
Välkommen till vårt härliga gäng där du slipper välja mellan Vårdcentral och Jourmottagning. Hos oss får du båda.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om mottagningen och arbetet är du varmt välkommen att kontakta
Gruppchef Anna Norling på telefon: 0293-203 55.
Verksamhetschef Anna-karin Bodén 0293-20343
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi ber dig att bifoga kopior på underlag som styrker din yrkeskunskap, legitimation och arbetslivserfarenhet. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH226/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9962232