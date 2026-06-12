Erfarna analytiker inom försörjningskedjan för arbete med råvarufrågor
Sveriges Geologiska Undersökning / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-12
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Har du ett starkt intresse för analys och försörjningstrygghet i värdekedjor för råmaterial? Vill du arbeta med analys av de värdekedjor som krävs för att upprätthålla samhällets funktion och utveckling? Då kan det vara dig vi söker!
Som beredskapsmyndighet har SGU uppdraget att ansvara för uppgifter som har särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. För att kunna stärka totalförsvarets förmåga och en robust samhällsekonomi är industri, byggande och handel centrala delar, och därför är förmågan att upprätthålla industriell verksamhet under tider av kris eller höjd beredskap viktig. Vill du som erfaren analytiker vara med och utveckla den information och kunskap som behövs för att Sveriges försörjningskedjor ska kunna bidra, så är det här jobbet för dig.
Enheten Gruv och mineralnäringsanalys består av 12 medarbetare. Enheten ansvarar för framställning och tillhandahållande av information som beskriver prospekterings- och gruvnäringen, utför utredningar, samt medverkar i analyser kring lagstiftning och försörjningsanalyser som berör näringarna. Dessutom arbetar vi med internationella utbildningsuppdrag om gruvor och miljö.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi vill bygga upp och fördjupa vår kompetens inom råmaterialets roll i samhällets försörjningsberedskap. I rollen som analytiker arbetar du ofta med flera frågor parallellt, både självständigt samt som du även kan ha rollen som projektledare eller deltagare i olika tvärsektoriella arbetsgrupper som innefattar frågeställningar som rör försörjningskedjor för råvaror.
Uppgifterna innebär exempelvis att snabbt ta fram underlag både genom att analysera avgränsade frågeställningar och att proaktivt identifiera kunskapsgap där beslutsunderlag saknas samt att delta i det långsiktiga arbetet med inhämtning av information och uppbyggnad av kunskap kring råmaterialets roll för samhällets försörjningsberedskap. Du kommer få agera stöd i sakfrågor i samverkan med andra myndigheter och i internationella samarbeten. I dina arbetsuppgifter ingår att föra dialog med såväl näringsliv som andra myndigheter för att leverera det som behövs inom regeringsuppdrag och andra projekt eller utredningar.
Som analytiker eftersöker du information samt strukturerar och analyserar frågeställningar, processer och resultat i syfte att utarbeta beslutsunderlag. Arbetet utförs till stor del tillsammans med kollegor från olika discipliner. Vårt arbete styrs i hög grad av uppdragsgivarnas behov och sker i olika utsträckning tillsammans med dem. I arbetsuppgifterna ingår också att presentera resultaten muntligt och i rapportform, vilket kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Kompetens
Vi söker dig som har:
akademisk examen på lägst master- eller magisternivå inom ett område som SGU anser vara relevant för tjänsten
erfarenhet från råmaterialsektorn
använt kvalitativa eller kvantitativa analysmetoder i yrkesutövning
minst 5 års erfarenhet av analysarbete, forskning eller utredningar
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
god förmåga att uttrycka dig väl i engelska i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter och kompetens:
arbetslivserfarenhet från statlig myndighet
erfarenhet från arbete med analys av försörjningskedjor inom relevant område
erfarenhet inom försörjningsberedskap eller områden av relevans för totalförsvarets försörjningsberedskap
erfarenhet av projektledning
kunskap eller erfarenhet från privat-offentlig samverkan eller samverkan inom EU
erfarenhet av projektledning och uppdragsgivardialoger.
Personliga kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen så är du bra på att ta instruktioner och samarbeta med såväl uppdragsgivare som med kollegor från olika expertområden inom myndigheten. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter som du strukturerar och driver självständigt. Du har mycket god problemlösande analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera problem, samt tydligt kommunicera resultat på ett lättbegripligt sätt. Vidare har du hög integritet, god personlig mognad, en förmåga att anpassa ditt förhållningssätt till situationen. Du kommer att representera SGU utåt och därför är det även viktigt att du är kommunikativ och professionell i mötet med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Antal lediga tjänster: 1-3.
Anställningsort: Uppsala, Luleå eller Malå. Ange i din ansökan vilken ort du är intresserad av.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Enhetschef Therese Bejgarn eller våra fackliga företrädare: Anna Ladenberger och Tomas Lindberg för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-1422/2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Geologiska Undersökning
(org.nr 202100-2528)
Dragabrunnsgatan 77 (visa karta
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752 36 UPPSALA Arbetsplats
SGU - Uppsala Jobbnummer
9962236